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На ПМЭФ-2018 приедет много представителей бизнеса США — посол в РФ
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На ПМЭФ-2018 приедет много представителей бизнеса США — посол в РФ 

Прайм 32 минуты назад
МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Посол США в России Джон Хантсман анонсировал, что на ПМЭФ-2018 (Петербургский международный экономический форум) приедет много представителей бизнеса США, по его словам, это хорошая возможность обсудить экономические связи.
"Вскоре мне предстоит поездка в Санкт-Петербург на Петербургский международный экономический форум. В работе форума будут участвовать многие представители бизнеса из США. Это прекрасная возможность обсудить будущее экономических связей между нашими странами", — заявил Хантсман в видеоролике, опубликованном на странице посольства в Twitter.
Ранее президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в интервью РИА Новости сообщил, что посол США возглавит государственную делегацию на ПМЭФ-2018, каждая американская компания также формирует свою отдельную делегацию — все вместе они собираются на «круглом столе».
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.
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