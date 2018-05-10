Стивен Хокинг: Пришельцы существуют, а небо и Бог — нет

Он родился ровно через 300 лет после смерти Галилея. Он умер в годовщину со дня рождения Эйнштейна.

Стивен Хокинг был одним из самых уважаемых и характерных ученых нашего времени. Он вызывал споры своими взглядами на сложные и деликатные вопросы, такие как существование Бога или инопланетян, жизнь после смерти или неизбежный, по его мнению, апокалипсис, о котором он неоднократно предупреждал в последние годы своей жизни.

Мы обречены на гибель

Хокинг видел будущее человечества в черных цветах. В СМИ регулярно появлялись его комментарии о том, что нас ждет, если мы не будем заниматься такими проблемами как деградация естественной среды, перенаселенность или чрезмерное потребление энергии. Многие устрашающие предположения о будущем человечества он высказал в конце своей жизни.

В июле 2017 года он заявил, что Земля находится в критической точке. Критикуя Дональда Трампа и его климатическую политику, Хокинг сказал, что глобальное потепление (которое скоро будет невозможно остановить) превратит Землю во вторую Венеру в отдаленном будущем: «Температура достигнет 250градусов, а с неба будет идти дождь из серной кислоты». К 2600 году популяция людей достигнет максимально приемлемого уровня для Земли и начнет поглощать невообразимое количество энергии и сырья, что превратит нашу планету в бесплодный шар, непригодный для жизни. Физик добавил, что это будет только наша вина, потому что мы чрезмерно используем дары матери-природы.

«Мне кажется, что эволюция активировала агрессию и жадность у людей», — подытожил он.

Апокалипсис начнется в лаборатории

Стивенг Хокинг также критиковал направление развития технологий, которое может иметь катастрофические последствия в ближайшем будущем. Конец нашей цивилизации может принести конфликт с использованием атомного или биологического оружия. В течение нескольких десятилетий, которые прошли с момента окончания Второй мировой войны, человечество не стало более мирным.

«Судьбу Земли может свершить одно неверное пагубное решение», — такое предупреждение прозвучало из уст физика на выступлении в честь своего 75-летнего юбилея.

Вместо того, чтобы наращивать гонку вооружений, мы должны подумать, как решить проблемы, которые могут затронуть всех землян, независимо от расы и цвета кожи. Речь идет, в частности, о мониторинге астероидов или комет, столкновения которых с нашей планетой могут привести к огромному ущербу и климатической катастрофе. Таким же небезопасным, по мнению Хокинга, будет развитие искусственного интеллекта.

Как и многие другие мыслители он предупреждал, что он может отправиться в «свободное плавание». Думающие машины могут оказаться «самым страшным изобретением в истории человечества». Вырвавшись из-под контроля, они могут решить уничтожить своих создателей. В свою очередь, Homo sapiens, чтобы выжить, должен будет подумать о новых жизненных пространствах за пределами планеты в последующие столетия.

Инопланетяне, безусловно, существуют

«Моему математическому мозгу числа сами по себе достаточны, чтобы принять существование инопланетян. Это что-то очень рациональное», — говорил Хокинг.

Принимая во внимание размер вселенной и все еще неисчерпаемое количество галактик, он признавал, что ученые должны подходить к дискуссии об инопланетной жизни с открытым разумом. Это, однако, не означает, что на своем пути мы сразу повстречаем подобных нам существ.

В космосе, как и на Земле, примитивные формы жизни могут быть более распространенными. Разумные же существа могут существовать, но они не могут с нами установить контакт. Именно такой тезис высказал физик несколько лет назад. Но если все-таки дело дойдет до контакта, необходимо быть осторожными.

«Когда вы встретите инопланетянина, будьте осторожны. Он может заразить болезнью, на которую у нас нет иммунитета», — сказал Хокинг, полагающий, что мы сами во Вселенной «проявление наивысшего высокомерия».

Инопланетяне могут быть опасны

Поиск следов пришельцев и контакт с ними, согласно Хокингу, совершенно разные вопросы. Говоря об инопланетянах, он утверждал, что реальным вызовом для человечества будет определение, кто же они на самом деле. То, как мы их себе представляем, наверняка, далеко от реальности. Во второй декаде нашего века Хокинг часто говорил, что мы не должны контактировать с «чужими» цивилизациями. По его мнению, это слишком рискованно. Причина проста. Инопланетяне могут посчитать нас слабым видом, который идеален для захвата. Мы можем быть для них чем-то схожим с муравейником или колонией бактерий. Каждая цивилизация на более высоком уровне развития будет опасна для нас: «Продвинутые внеземные существа будут, вероятно, кочевниками, ищущими планеты для завоевания и колонизации. Это удобная тактика для них. Каждая новая планета — это новый ресурс, который позволят сооружать новые корабли и отправляться в дальнейший путь. Кто знает, какие цели они ставят перед собой». Предостережения относительно инопланетян не помешали Хокингу, однако, поддержать проект российского олигарха Юрия Мильнера , который в 2015 году выделил 100 мил. долларов США для активизации поиска сигналов от внеземных цивилизаций.

Вера в жизнь после смерти — самообман

Громким эхом разошлись слова Хокинга о загробной жизни. Он заявил, что не боится смерти, несмотря на то, что в возрасте 21 года он услышал диагноз неизлечимой болезни. Он решил изменить свою жизнь и не думать, как она закончится

«Все, что я испытал с тех пор было подарком», заявил ученый. К тому же, Хокинг открыто заявил, что нет других миров, а все связанные с ним теории и верования лишь выражение страха перед бессмысленностью существования.» По-моему, мозг подобен компьютеру. Он перестает функционировать, когда его компоненты выходят из строя. Нет никакой загробной жизни, так же как нет неба для поврежденных компьютеров. Это все иллюзии людей, которые боятся темноты».

Также со временем Хокинг стал сторонником эвтаназии: «Люди на конечной стадии болезни, страдая от страшной боли, должны иметь право выбрать конец своей жизни, а те, кто им помогает, должны быть свободны от последствий. Мы не принимаем страдания животных, тогда почему мы должны соглашаться на человеческие?».

Бога нет «Хокинг любит соединять Бога с наукой. Благодаря этому он заполняет лекционные залы», — так иронически писали физики Карл Гиберсон и Мариан Артигас в книге, посвященной отношению ученых к религии.

Сам Хокинг не скрывал своего атеизма. Критика веры принесла ему врагов, утверждающих, что это не подкатегория физики и его категорические мнения не имеют большого значения. Ученый объяснял, однако, что наука — это способ заглянуть в ум Творца, но он не имел в виду личного Бога.

«Это спонтанный процесс творения несет ответственность за то, что существует „

что-то “ вместо «ничего», что существует Вселенная и мы. Нет причин использовать Божественное имя по этому поводу», — сказал он, добавив, что «Богом люди называют причину своего существования. Но исполнитель — это законы физики, а не какое-то существо».

Известный британский астроном сэр Мартин Рис, который познакомился с Хокингом в колледже, соглашался с тем, что его частые ссылки на религию могли быть маркетинговым трюком: «Каждое упоминание Бога удваивает продажу книг».