Какие здоровые продукты нельзя есть каждый день?

СодержаниеТунецАпельсиновый сокМясо-грильРапсовое маслоКреветкиОбезжиренное молокоСоевые продуктыКонсервы в жестяных банках

Многие из нас питаются неправильно. Но и те, кто придерживаются здорового образа жизни, часто ошибаются. А все потому, что не все полезные продукты можно есть каждый день. Помните, как сказал Парацельс: «Все — яд, все — лекарство; то и другое определяет доза».

Так какие же продукты нежелательны в ежедневном меню — рассказывает MedAboutMe.

Тунец

Здоровое питание обязательно должно включать рыбу и морепродукты, ведь в дарах моря оптимальное соотношение белка и ненасыщенных жирных кислот. Тунец, который еще называют «морским мясом» из-за приятного красного цвета и отсутствия характерного рыбного вкуса и аромата, — достойный представитель семейства скумбриевых. Ученые доказали его роль в профилактике сердечно-сосудистых и раковых заболеваний.

Тем не менее, употреблять эту рыбу ежедневно нельзя! Тунец способен накапливать ртуть, поэтому его стоит употреблять не чаще двух раз в неделю. Женщинам во время беременности, а также кормления грудью от него и вовсе стоит отказаться.

Апельсиновый сок В одном стакане апельсинового сока находится сок четырех апельсинов. Но в отличие от плодов в естественном виде, в нем практически нет клетчатки, зато много фруктозы (натурального сахара). Исследования, опубликованные в 2014-м году в американском издании Nutrition, показали, что в одном литре сока 45,5 граммов фруктозы.

Ежедневное потребление сока в больших количествах может привести к набору лишнего веса, поскольку фруктоза перерабатывается в печени не в гликоген (вещество, которое идет на покрытие энергозатрат организма), а в жир. Эксперты полагают, что «эпидемии» ожирения, наблюдаемой в мире, в немалой степени способствует употребление фруктозы. Еще одна опасность апельсинового сока — высокое содержание кислот и как следствие — негативное влияние на зубную эмаль.

Факт!

Подавляющее количество фруктозы попадает в организм человека не из фруктов, а в составе кукурузного сиропа, который производители пищевой промышленности активно используют при изготовлении напитков, выпечки, шоколадных конфет и других десертов. По сравнению с тростниковым сахаром, кукурузный сироп значительно дешевле, так что выбор промышленных гигантов закономерен!

Мясо-гриль

Блюда, приготовленные на гриле, не только вкусные, но и безопасные для фигуры. В отличие от жареного мяса и приготовленного во фритюре, здесь не используются дополнительные источники жира, благодаря чему итоговая калорийность блюд не достигает запредельных цифр. С другой стороны, мясо на гриле нередко «обугливается», образуя аппетитную хрустящую корочку. В ней образуются гетероциклические амины — канцерогены, которые American Institute for Cancer Research связывает с увеличением риска онкологии.

Чтобы предупредить негативные последствия, мясо перед кулинарной обработкой нужно мариновать со специями и уксусом и стараться не зажаривать до темной корочки. Но если вы любите именно поджаренное мясо, ешьте его не больше 50 граммов в неделю — по мнению ученых, это допустимый предел.

Рапсовое масло

Растительные масла позиционируются как здоровый продукт питания. И это действительно так! Но не все виды входят в список рекомендуемых продуктов. Например, масло рапса и канолы ученые признали опасными для здоровья. Исследования, проведенные на животных, показали негативное влияние рапсового масла на сердечную мышцу, щитовидную железу и надпочечники — в них образовывались жировые отложения. После прекращения потребления масла на пораженных органах оставались рубцы. Масло канолы, к тому же, содержит эруковую кислоту и по сути является техническим маслом.

Тем не менее, оба вида растительного сырья используются повсеместно в пищевой промышленности при изготовлении хлеба, шоколада, маргарина, детского питания, майонеза и других соусов. Рапсовое масло можно приобрести также в чистом виде.

Факт!

Полезными источниками растительных жиров являются оливковое, подсолнечное, льняное, кукурузное, горчичное и рыжиковое масла. При этом оливковое масло не стоит добавлять в блюда, приготовление которых осуществляется при температуре свыше 180°С, а употребление горчичного масла следует согласовать с врачом тем, кто имеет проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.

Креветки

90 процентов креветок, которые реализуются в России , ввозятся из-за рубежа. При этом только 2% из них проходят проверку на качество соответствующими инстанциями. Главная опасность импортных креветок — грязные условия выращивания, из-за чего полезный деликатес превращается в источник заражения сальмонеллой и кишечной палочкой, а также изобилует запрещенными химикатами и пестицидами.

Канал ABC News, при участии специалистов Texas Tech University, провел тестирование 30 образцов креветок, приобретенных в супермаркетах США . Образцы из Индии Таиланда дали положительный результат на нитрофуразон — антибиотик, который превышал допустимый предел в 29 раз, и хлорамфеникол — превышающий допустимую границу в 150 раз! Оба вещества известны как канцерогены.

Единичное употребление импортных креветок, по мнению исследователей, вряд ли навредит, но регулярное включение их в меню опасно для здоровья.

Обезжиренное молоко

Обезжиренные продукты питания часто называют диетическими, при этом реальная картина может быть с точностью наоборот. В 2016-м году в американском журнале Nutrition были опубликованы результаты интересного эксперимента, проведенного среди 18 тыс. женщин. У участниц, которые потребляли в пищу молочные продукты нормальной жирности, вероятность набора лишнего веса и ожирения была на 8% меньше по сравнению с теми, кто отдавал предпочтение обезжиренному питанию.

Эксперты не рекомендуют пить обезжиренное молоко каждый день. Если вы не можете совсем без него обойтись, употребляйте не чаще 2-3 раз в неделю.

Факт!

Обезжиренные молочные продукты, как правило, содержат много углеводов, что в свою очередь, является высоким фактором риска для возникновения диабета второго типа, а также ожирения.

Соевые продукты

Для вегетарианцев продукты из сои являются хорошей альтернативой пище животного происхождения. Западные исследования показали, что соевый белок усваивается организмом человека на 90%. При этом соя является источником восьми незаменимых аминокислот. Тем не менее, налегать на нее не стоит!

Ее нельзя употреблять в пищу беременным женщинам, поскольку соя содержит фитоэстрогены — гормоноподобные вещества, которые могут вызвать нарушения гормонального фона. Злоупотребление соей мужчинами, по мнению некоторых экспертов, может спровоцировать обретение ими женоподобного тела — в частности, способствовать росту груди (из-за тех же фитоэстрогенов). Кроме того, с осторожностью нужно вводить соевые бобы в детское питание, поскольку в них содержатся неусвояемые углеводы.

Консервы в жестяных банках

Овощные и рыбные консервы пользуются у россиян огромной популярностью. Частыми составляющими салатов, вторых блюд и выпечки являются консервированные помидоры, горошек, кукуруза, сардины и фасоль. При этом внимательно читая этикетку на предмет содержания соли и сахара, мало кто придает значение материалу, из которого изготовлена упаковка. Чаще всего это — жестяная банка, содержащая опасное вещество бисфенол-А (BPA).

В небольших концентрациях оно безвредно. Но при частом употреблении консервов, бисфенол-А накапливается в организме, подставляя под удар нормальную работу репродуктивной системы человека, увеличивая риски возникновения диабета второго типа и раковых заболеваний. Чтобы уберечь себя от продукции с опасными свойствами, ученые советуют покупать консервы в стеклянной таре или делать заготовки самостоятельно.

Совет!

Бисфенол-А используется в качестве бюджетного отвердителя при производстве и переработке пластмасс. Согласно подсчетам исследователей, он содержится в 95% упаковочных материалов — в том числе тех, которые используются на производстве посуды для детского питания. Не пользуйтесь пластиковой посудой, ей на замену приобретите керамическую, фарфоровую или стеклянную.

Один из основных принципов здорового питания — это его разнообразие. Все продукты имеют свой уникальный состав по белкам, углеводам, жирным кислотам, витаминам, минералам, минорным компонентам. Поэтому, важно каждый день менять продукты в каждой группе.

Например, каждый день и каждый прием пищи должны быть разные виды белковых продуктов: виды мяса, рыбы, птицы, морепродуктов, яйца, творог. Если на завтрак сегодня вы ели яйца, а на обед говядину, на ужин это может быть треска, на следующий день на завтрак будет творог, на обед — индейка, на ужин — морепродукты и т.п.

Должна также производиться ротация круп: сегодня утром — пшенная каша, завтра — гречневая, послезавтра — овсяная и т.п. Также меняться должны и виды овощей и фруктов, и блюд из них, как в течение дня, так и в течение недели.

К группам продуктов диетического питания относятся злаковые и продукты из них; мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, молочные продукты, растительные масла, сливочное масло, овощи, фрукты и ягоды, зелень.

Рекомендации по питанию могут меняться с возрастом и в результате приобретения хронических заболеваний или их профилактики. Обычно, людям более старшего возраста не рекомендуется употреблять красное мясо (говядина, баранина, телятина) чаще 2-3 раз в неделю, уменьшить количество молока и увеличить количество кисломолочных продуктов до 2-3 порций в день, чаще — как минимум 3 раза в неделю употреблять морские водоросли.

Из натуральных групп продуктов, которые не обязательно должны присутствовать в питании каждый день, а могут быть 1-3 раза в неделю: орехи и семечки (калорийные и могут быть только в ограниченном количестве), бобовые и грибы (тяжело перевариваются, вызывают вздутие, метеоризм, имеют противопоказания и не используются в оздоровительном диетическом питании).

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