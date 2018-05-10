Какие здоровые продукты нельзя есть каждый день? 

СодержаниеТунецАпельсиновый сокМясо-грильРапсовое маслоКреветкиОбезжиренное молокоСоевые продуктыКонсервы в жестяных банках
Многие из нас питаются неправильно. Но и те, кто придерживаются здорового образа жизни, часто ошибаются. А все потому, что не все полезные продукты можно есть каждый день. Помните, как сказал Парацельс: «Все — яд, все — лекарство; то и другое определяет доза».
Так какие же продукты нежелательны в ежедневном меню — рассказывает MedAboutMe.
Тунец
Здоровое питание обязательно должно включать рыбу и морепродукты, ведь в дарах моря оптимальное соотношение белка и ненасыщенных жирных кислот. Тунец, который еще называют «морским мясом» из-за приятного красного цвета и отсутствия характерного рыбного вкуса и аромата, — достойный представитель семейства скумбриевых. Ученые доказали его роль в профилактике сердечно-сосудистых и раковых заболеваний.
Тем не менее, употреблять эту рыбу ежедневно нельзя! Тунец способен накапливать ртуть, поэтому его стоит употреблять не чаще двух раз в неделю. Женщинам во время беременности, а также кормления грудью от него и вовсе стоит отказаться.
Апельсиновый сок В одном стакане апельсинового сока находится сок четырех апельсинов. Но в отличие от плодов в естественном виде, в нем практически нет клетчатки, зато много фруктозы (натурального сахара). Исследования, опубликованные в 2014-м году в американском издании Nutrition, показали, что в одном литре сока 45,5 граммов фруктозы.
Ежедневное потребление сока в больших количествах может привести к набору лишнего веса, поскольку фруктоза перерабатывается в печени не в гликоген (вещество, которое идет на покрытие энергозатрат организма), а в жир. Эксперты полагают, что «эпидемии» ожирения, наблюдаемой в мире, в немалой степени способствует употребление фруктозы. Еще одна опасность апельсинового сока — высокое содержание кислот и как следствие — негативное влияние на зубную эмаль.
Факт!
Подавляющее количество фруктозы попадает в организм человека не из фруктов, а в составе кукурузного сиропа, который производители пищевой промышленности активно используют при изготовлении напитков, выпечки, шоколадных конфет и других десертов. По сравнению с тростниковым сахаром, кукурузный сироп значительно дешевле, так что выбор промышленных гигантов закономерен!
Мясо-гриль
Блюда, приготовленные на гриле, не только вкусные, но и безопасные для фигуры. В отличие от жареного мяса и приготовленного во фритюре, здесь не используются дополнительные источники жира, благодаря чему итоговая калорийность блюд не достигает запредельных цифр. С другой стороны, мясо на гриле нередко «обугливается», образуя аппетитную хрустящую корочку. В ней образуются гетероциклические амины — канцерогены, которые American Institute for Cancer Research связывает с увеличением риска онкологии.
Чтобы предупредить негативные последствия, мясо перед кулинарной обработкой нужно мариновать со специями и уксусом и стараться не зажаривать до темной корочки. Но если вы любите именно поджаренное мясо, ешьте его не больше 50 граммов в неделю — по мнению ученых, это допустимый предел.
Рапсовое масло
Растительные масла позиционируются как здоровый продукт питания. И это действительно так! Но не все виды входят в список рекомендуемых продуктов. Например, масло рапса и канолы ученые признали опасными для здоровья. Исследования, проведенные на животных, показали негативное влияние рапсового масла на сердечную мышцу, щитовидную железу и надпочечники — в них образовывались жировые отложения. После прекращения потребления масла на пораженных органах оставались рубцы. Масло канолы, к тому же, содержит эруковую кислоту и по сути является техническим маслом.
Тем не менее, оба вида растительного сырья используются повсеместно в пищевой промышленности при изготовлении хлеба, шоколада, маргарина, детского питания, майонеза и других соусов. Рапсовое масло можно приобрести также в чистом виде.
Факт!
Полезными источниками растительных жиров являются оливковое, подсолнечное, льняное, кукурузное, горчичное и рыжиковое масла. При этом оливковое масло не стоит добавлять в блюда, приготовление которых осуществляется при температуре свыше 180°С, а употребление горчичного масла следует согласовать с врачом тем, кто имеет проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.
Креветки
90 процентов креветок, которые реализуются в России, ввозятся из-за рубежа. При этом только 2% из них проходят проверку на качество соответствующими инстанциями. Главная опасность импортных креветок — грязные условия выращивания, из-за чего полезный деликатес превращается в источник заражения сальмонеллой и кишечной палочкой, а также изобилует запрещенными химикатами и пестицидами.
Канал ABC News, при участии специалистов Texas Tech University, провел тестирование 30 образцов креветок, приобретенных в супермаркетах США. Образцы из Индии и Таиланда дали положительный результат на нитрофуразон — антибиотик, который превышал допустимый предел в 29 раз, и хлорамфеникол — превышающий допустимую границу в 150 раз! Оба вещества известны как канцерогены.
Единичное употребление импортных креветок, по мнению исследователей, вряд ли навредит, но регулярное включение их в меню опасно для здоровья.
Обезжиренное молоко
Обезжиренные продукты питания часто называют диетическими, при этом реальная картина может быть с точностью наоборот. В 2016-м году в американском журнале Nutrition были опубликованы результаты интересного эксперимента, проведенного среди 18 тыс. женщин. У участниц, которые потребляли в пищу молочные продукты нормальной жирности, вероятность набора лишнего веса и ожирения была на 8% меньше по сравнению с теми, кто отдавал предпочтение обезжиренному питанию.
Эксперты не рекомендуют пить обезжиренное молоко каждый день. Если вы не можете совсем без него обойтись, употребляйте не чаще 2-3 раз в неделю.
Факт!
Обезжиренные молочные продукты, как правило, содержат много углеводов, что в свою очередь, является высоким фактором риска для возникновения диабета второго типа, а также ожирения.
Соевые продукты
Для вегетарианцев продукты из сои являются хорошей альтернативой пище животного происхождения. Западные исследования показали, что соевый белок усваивается организмом человека на 90%. При этом соя является источником восьми незаменимых аминокислот. Тем не менее, налегать на нее не стоит!
Ее нельзя употреблять в пищу беременным женщинам, поскольку соя содержит фитоэстрогены — гормоноподобные вещества, которые могут вызвать нарушения гормонального фона. Злоупотребление соей мужчинами, по мнению некоторых экспертов, может спровоцировать обретение ими женоподобного тела — в частности, способствовать росту груди (из-за тех же фитоэстрогенов). Кроме того, с осторожностью нужно вводить соевые бобы в детское питание, поскольку в них содержатся неусвояемые углеводы.
Консервы в жестяных банках
Овощные и рыбные консервы пользуются у россиян огромной популярностью. Частыми составляющими салатов, вторых блюд и выпечки являются консервированные помидоры, горошек, кукуруза, сардины и фасоль. При этом внимательно читая этикетку на предмет содержания соли и сахара, мало кто придает значение материалу, из которого изготовлена упаковка. Чаще всего это — жестяная банка, содержащая опасное вещество бисфенол-А (BPA).
В небольших концентрациях оно безвредно. Но при частом употреблении консервов, бисфенол-А накапливается в организме, подставляя под удар нормальную работу репродуктивной системы человека, увеличивая риски возникновения диабета второго типа и раковых заболеваний. Чтобы уберечь себя от продукции с опасными свойствами, ученые советуют покупать консервы в стеклянной таре или делать заготовки самостоятельно.
Совет!
Бисфенол-А используется в качестве бюджетного отвердителя при производстве и переработке пластмасс. Согласно подсчетам исследователей, он содержится в 95% упаковочных материалов — в том числе тех, которые используются на производстве посуды для детского питания. Не пользуйтесь пластиковой посудой, ей на замену приобретите керамическую, фарфоровую или стеклянную.
Комментарий экспертаНаталья Фадеева, д.м.н., врач диетолог, эндокринолог
Один из основных принципов здорового питания — это его разнообразие. Все продукты имеют свой уникальный состав по белкам, углеводам, жирным кислотам, витаминам, минералам, минорным компонентам. Поэтому, важно каждый день менять продукты в каждой группе.
Например, каждый день и каждый прием пищи должны быть разные виды белковых продуктов: виды мяса, рыбы, птицы, морепродуктов, яйца, творог. Если на завтрак сегодня вы ели яйца, а на обед говядину, на ужин это может быть треска, на следующий день на завтрак будет творог, на обед — индейка, на ужин — морепродукты и т.п.
Должна также производиться ротация круп: сегодня утром — пшенная каша, завтра — гречневая, послезавтра — овсяная и т.п. Также меняться должны и виды овощей и фруктов, и блюд из них, как в течение дня, так и в течение недели.
К группам продуктов диетического питания относятся злаковые и продукты из них; мясо, рыба, птица, морепродукты, яйца, молочные продукты, растительные масла, сливочное масло, овощи, фрукты и ягоды, зелень.
Рекомендации по питанию могут меняться с возрастом и в результате приобретения хронических заболеваний или их профилактики. Обычно, людям более старшего возраста не рекомендуется употреблять красное мясо (говядина, баранина, телятина) чаще 2-3 раз в неделю, уменьшить количество молока и увеличить количество кисломолочных продуктов до 2-3 порций в день, чаще — как минимум 3 раза в неделю употреблять морские водоросли.
Из натуральных групп продуктов, которые не обязательно должны присутствовать в питании каждый день, а могут быть 1-3 раза в неделю: орехи и семечки (калорийные и могут быть только в ограниченном количестве), бобовые и грибы (тяжело перевариваются, вызывают вздутие, метеоризм, имеют противопоказания и не используются в оздоровительном диетическом питании).
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