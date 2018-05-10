Сюжетную кампанию Anthem можно завершить в одиночку

Десятого мая руководитель BioWare Кейси Хадсон вновь напрямую обратился к поклонникам творчества канадской студии. В своём обращении он прокомментировал обеспокоенность сообщества из-за многопользовательской направленности Anthem, которая, по мнению геймеров, может вытеснить сюжет из игры.

Сами разработчики до этого не торопились опровергать подобную озабоченность игроков, а предыдущее заявление Хадсона о «совместной истории с друзьями» ещё больше взволновало пользователей сети.

По понятным причинам возникли вопросы и опасения за историю в мультиплеере. Особенно ярко проявляется нежелание играть со случайными пользователями, «отсутствие друзей для совместного прохождения» и жажда быть единственным ответственным за решения в «своей истории».

Как игрока, меня тоже беспокоят эти вещи. В играх BioWare вы должны ощущать, что эта история о вас. Вы создаёте своего персонажа, вы принимаете решения, вы становитесь героем. Мне кажется, многих беспокоит сама невозможность подобного в многопользовательской игре, ведь ранее такое не было реализовано.

Кейси Хадсон

Хадсон уверяет, что в BioWare настроены решить эту проблему — Anthem спроектирована с учётом «решения» этой загвоздки. Вскоре команда проекта подробнее расскажет об уникальной системе, позволяющей в многопользовательском проекте быть кудесником собственной истории.

Нам кажется, что подобное создаёт уникальные впечатления — вам подконтрольна собственная судьба, но вы делите её с постоянно меняющимся многопользовательским миром.

Кейси Хадсон

Одновременно с этим руководитель студии подтвердил, что, несмотря на онлайн-направленность Anthem, игрок может отбросить всё это и сосредоточиться на прохождении сюжетного режима в одиночку или с друзьями.

В своей заметке Хадсон также намекнул на другие проекты BioWare, которые прямо сейчас находятся в разработке у разных команд канадцев. Одна из них «очень похожа на Dragon Age». Судя по всему, это очередной тизер четвёртой части популярной RPG. Игра действительно находится в разработке, однако её производство в конце прошлого года перезапустили из-за желания пересмотреть структуру повествования.

Также Кейси Хадсон представил эдакий слоган BioWare, которого компания намерена придерживаться во всех своих будущих проектах.

Мы создаём миры,

полные приключений, конфликтов и содружества,

которые вдохновляют вас стать героем собственной истории.

Слоган BioWare

Anthem выходит в марте 2019 года на PS4, Xbox One и РС. Проект представят в рамках мероприятия EA Play, которое проходит одновременно с выставкой E3 2018.