Ямальские бизнесмены недовольны повышением МРОТ и обещают сокращения и «серые» зарплаты

Бизнесмены Ямало-Ненецкого АО жалуются на непосильную нагрузку, которая легла на них в связи с повышением МРОТ в России . Они пригрозили сокращением персонала на своих предприятиях и возвратом к «серым» зарплатам в случае, если власти ничего не предпримут, сообщили «URA.RU» собственные источники.

Дмитрию Кобылкину. Инициативная группа предпринимателей направила свои варианты решения проблемы губернатору ЯНАО

Бизнесмены предложили правительству округа и губернатору поменять региональное и федеральное законодательство таким образом, чтобы районные надбавки и коэффициенты работникам выплачивались из федерального бюджета. Кроме этого, предприниматели хотят отменить законодательную норму, при которой ставка ниже 0,8 не засчитывается в северный стаж и объясняют это тем, что в малом бизнесе часто нанимают сотрудников на полставки. А также, уверены они, необходимо принять «дополнительные меры» для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в ЯНАО.