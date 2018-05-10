Универсал Lada Vesta протестировал немецкий журнал Auto Bild

В руки наших западных коллег попала кросс-версия «пятидверки».

«Бренд Lada не пользуется большой популярностью в Германии. Устаревшие технологии, смешной дизайн, но в случае с Lada Vesta SW Cross ситуация иная», — написал немецкий журналист во вступлении к обзору нашего универсала. Правда, он сообщает, что эти улучшения заслуга альянса Renault-Nissan, контролирующего АВТОВАЗ с 2012 года, а «первым видимым результатом» он называет седан Веста.

Был отмечен X-образный дизайн автомобиля, который отражается в передней и боковой частях. В целом внешность нашего универсала охарактеризовали как «современную». Про салон Auto Bild написал, что он просторный и простой, сравнимый по качеству с моделями Dacia. Не понравились подстаканники на центральной консоли — недостаточно глубокие, но понравилось оснащение даже в базовом варианте.

Стоимость стандартного универсала Lada Vesta SW в Германии составляет от 12 990 до 16 250 евро (приблизительно от 954 000 до 1 194 000 рублей по актуальному курсу). Кросс-универсал стоит от 15 990 до 17 290 евро (около 1 175 000 — 1 270 000 рублей).

Lada Vesta SW Cross

В завершение журналист Auto Bild назвал универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross интересными вариантами в нижнем ценовом диапазоне, которые могут предложить разумную стоимость в сочетании с богатым оснащением. «Просто не нужно ожидать каких-либо чудес от этого», — добавил он.

О старте продаж универсала Vesta SW Cross портал «Карельские Вести» сообщал недавно. Кстати, приблизительно в то же время началось производство кросс-седана Веста. Правда, пока неизвестно, будет ли он продаваться в Европе.

По материалам: www.kolesa.ru