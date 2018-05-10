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В ДТП с автобусом в Устьянском районе погибли два человека
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В ДТП с автобусом в Устьянском районе погибли два человека 

29.ru 17 минут назад
Фото: 29.ru
Сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса «ПАЗ» и автомобиля «ВАЗ 21103» поступило около 18 часов в ОМВД по Устьянскому району. На место аварии выехали сотрудники полиции и представители экстренных служб.
ДТП произошло на 80-м километре автодороги «Вельск-Шангалы» вблизи деревни Ион-Горк Водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом.
— В результате ДТП 33-летний водитель и 29-летний пассажир автомобиля отечественной легковушки от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи. Один пассажир автобуса получил многочисленные ушибы и был доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции. Проверяется информация, что водитель автомобиля «ВАЗ» сел за руль пьяным.
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