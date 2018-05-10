Гомосексуальное поведение в царстве животных

Ученые наблюдали гомосексуальное поведение более чем у 450 самых разных видов животных, обитающих в различных уголках земного шара.

Однако не стоит ставить знак равенства между гомосексуальностью в царстве зверей и однополой любовью людей. Гомосексуальные проявления между животными зачастую выступают как выражение доминирующей либо подчиняющейся роли у той или иной особи.

А еще животные с гомосексуальными наклонностями могут вести вполне активную гетеросексуальную жизнь.

Впрочем, каждый вид нужно рассматривать по отдельности — особенно если эти существа близки к человеку. Так, изучение сексуального поведения карликовых шимпанзе бонобо показало значительное число гомосексуальных контактов между членами стаи. Причем были отмечены самые разные варианты такого взаимодействия.