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Гомосексуальное поведение в царстве животных
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Гомосексуальное поведение в царстве животных 

Naked-Science.ru 46 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Ученые наблюдали гомосексуальное поведение более чем у 450 самых разных видов животных, обитающих в различных уголках земного шара.
Однако не стоит ставить знак равенства между гомосексуальностью в царстве зверей и однополой любовью людей. Гомосексуальные проявления между животными зачастую выступают как выражение доминирующей либо подчиняющейся роли у той или иной особи.
А еще животные с гомосексуальными наклонностями могут вести вполне активную гетеросексуальную жизнь.
Впрочем, каждый вид нужно рассматривать по отдельности — особенно если эти существа близки к человеку. Так, изучение сексуального поведения карликовых шимпанзе бонобо показало значительное число гомосексуальных контактов между членами стаи. Причем были отмечены самые разные варианты такого взаимодействия.
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