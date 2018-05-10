Конкурс прогнозистов РФПЛ: ничья в споре эксперта и журналиста 

В двадцать девятом туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов «СЭ» продолжили бывший нападающий московского «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный и корреспондент «СЭ» Михаил Гончаров.
Очень редкая для нашего конкурса ничья. Байдачный угадал две разности и три исхода. Гончаров предсказал точный счет матча «Урал» — «Амкар» (0:2), одну разность и два исхода. Тем не менее по итогам двух кругов специалист свою дуэль у журналиста выиграл — 16:13. И вообще в целом у журналистов остаются лишь теоретические шансы обойти специалистов в общем зачете конкурса.
29-й тур Специалист
Журналист «СЭ»
Результаты
Байдачный
Гончаров
СКА-ХАБАРОВСК — КРАСНОДАР — 0:1 0:2 — 1 очко
0:3 — 1 очко
ТОСНО — ДИНАМО — 1:2 1:1 — 0 очков
0:1 — 2 очка
ЛОКОМОТИВ — ЗЕНИТ — 1:0 2:1 — 2 очка
0:0 — 0 очков
СПАРТАК — РОСТОВ — 2:0 2:1 — 1 очко
3:2 — 1 очко
УРАЛ — АМКАР — 0:2 1:0 — 0 очков
0:2 — 3 очка
ЦСКА — АРСЕНАЛ — 6:0 2:1 — 1 очко
2:2 — 0 очков
РУБИН — УФА — 0:0 1:1 — 2 очка
3:1 — 0 очков
АНЖИ — АХМАТ — 0:2 1:0 — 0 очков
2:0 — 0 очков
Итого
7 очков
7 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
Все о чемпионате России по футболу — здесь