Конкурс прогнозистов РФПЛ: ничья в споре эксперта и журналиста

В двадцать девятом туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов «СЭ» продолжили бывший нападающий московского «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный и корреспондент «СЭ» Михаил Гончаров

Очень редкая для нашего конкурса ничья. Байдачный угадал две разнос­ти и три исхода. Гончаров предсказал точный счет матча «Урал» — «Амкар» (0:2), одну разность и два исхода. Тем не менее по итогам двух кругов специалист свою дуэль у журналиста выиграл — 16:13. И вообще в целом у журналистов остаются лишь теоретические шансы обойти специалистов в общем зачете конкурса.

29-й тур Специалист

Журналист «СЭ»

Результаты

Байдачный

Гончаров

0:3 — 1 очко

ТОСНО — ДИНАМО — 1:2 1:1 — 0 очков

0:1 — 2 очка

ЛОКОМОТИВ — ЗЕНИТ — 1:0 2:1 — 2 очка

0:0 — 0 очков

СПАРТАК — РОСТОВ — 2:0 2:1 — 1 очко

3:2 — 1 очко

УРАЛ — АМКАР — 0:2 1:0 — 0 очков

0:2 — 3 очка

ЦСКА — АРСЕНАЛ — 6:0 2:1 — 1 очко

2:2 — 0 очков

РУБИН — УФА — 0:0 1:1 — 2 очка

3:1 — 0 очков

АНЖИ — АХМАТ — 0:2 1:0 — 0 очков

2:0 — 0 очков

Итого

7 очков

7 очков

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.