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Конкурс прогнозистов РФПЛ: ничья в споре эксперта и журналиста
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Конкурс прогнозистов РФПЛ: ничья в споре эксперта и журналиста 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
В двадцать девятом туре премьер-лиги соперничество специалистов и журналистов «СЭ» продолжили бывший нападающий московского «Динамо» и сборной СССР Анатолий Байдачный и корреспондент «СЭ» Михаил Гончаров.
Очень редкая для нашего конкурса ничья. Байдачный угадал две разнос­ти и три исхода. Гончаров предсказал точный счет матча «Урал» — «Амкар» (0:2), одну разность и два исхода. Тем не менее по итогам двух кругов специалист свою дуэль у журналиста выиграл — 16:13. И вообще в целом у журналистов остаются лишь теоретические шансы обойти специалистов в общем зачете конкурса.
29-й тур  Специалист
Журналист «СЭ»
Результаты
Байдачный
Гончаров
СКА-ХАБАРОВСК — КРАСНОДАР — 0:1  0:2 — 1 очко
0:3 — 1 очко
ТОСНО — ДИНАМО — 1:2  1:1 — 0 очков
0:1 — 2 очка
ЛОКОМОТИВ — ЗЕНИТ — 1:0  2:1 — 2 очка
0:0 — 0 очков
СПАРТАК — РОСТОВ — 2:0  2:1 — 1 очко
3:2 — 1 очко
УРАЛ — АМКАР — 0:2  1:0 — 0 очков
0:2 — 3 очка
ЦСКА — АРСЕНАЛ — 6:0  2:1 — 1 очко
2:2 — 0 очков
РУБИН — УФА — 0:0  1:1 — 2 очка
3:1 — 0 очков
АНЖИ — АХМАТ — 0:2  1:0 — 0 очков
2:0 — 0 очков
Итого
7 очков
7 очков
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
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