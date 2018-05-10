Новый энергоблок Ростовской АЭС выработал первый миллиард киловатт-часов 

Реакторной установке понадобилось 78 дней, чтобы выработать миллиард киловатт-часов.
— Энергоблок № 4 Ростовской атомной станции начали использовать с 21 февраля текущего года, а 14 апреля ввели на 100% мощности, — сообщило правительство Ростовской области.
Благодаря пуску блока Ростовская область войдет в десятку российских регионов-лидеров по объёму электрогенерации. Теперь доля станции в производстве электричества в регионе составит больше 50%, электроэнергия поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский край и в Волгодонск.