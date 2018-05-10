IT-форум «ТИБО» пройдет в Минске 14 мая

Более ста компаний из пятнадцати стран представят свои разработки на IT-форуме «ТИБО», который откроется в Минске 14 мая, передает телеканал «МИР 24». Об этом сообщил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков. По его словам, центральный стенд будет посвящен инновационным продуктам местных компаний. Среди них — технолигии и информационные системы, разработанные для здравоохранения, образования и сельского хозяйства. В рамках форума пройдут круглые столы, где эксперты обсудят перспективы цифровой экономики и развитие электронного правительства в Беларуси

«Мы должны максимально изучать мировой опыт в реализации этих проектов, и мы должны серьезно заниматься подбором тех решений, которой стране серьезно нужны», — сказал министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков

Он также сообщил, что сейчас в стране обсуждается идея создать в Беларуси министерство цифровой экономики.

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