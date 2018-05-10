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Cтартует российский сезон «Орла и Решки»
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Cтартует российский сезон «Орла и Решки» 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
На это раз ведущие трэвел-шоу отправятся покорять не экзотические страны или далекие горизонты, а родную и необъятную страну — Россию. Незабываемый Байкал и впечатляющий Кавказ, удивительный Калининград и далекая Чукотка, «Золотое кольцо» и красивейший Алтай — все это и даже больше можно будет увидеть совсем скоро в эфире «Пятницы!».
Создатели нового сезона подготовили для телезрителей много сюрпризов. Исследовать Россию будут как опытные путешественники, так и новые ведущие, среди которых известные артисты, актеры и музыканты. Они покажут новый взгляд на привычные вещи и покажут новые и неизведанные маршруты страны. Их ждут волнующие открытия, опасные приключения, безжалостный мороз и изнуряющая жара. Но кому достанется «золотая» карта, а кто будет путешествовать со $100, по традиции решит «орел» или «решка».
С 14 мая, по понедельникам, в 21:00 на «Пятнице!».
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