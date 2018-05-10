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«Это как закрытая каста»: бескрайние китайские теплицы под Волгоградом не поддаются властям
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«Это как закрытая каста»: бескрайние китайские теплицы под Волгоградом не поддаются властям 

v1.ru 54 минуты назад
Фото: v1.ru
На широких просторах Городищенского и Иловлинского районов Волгоградской области раскинулись бесконечные плантации. В теплицах, накрытых голубой пленкой, женщины из Республики Узбекистан на корточках подкармливают молодые кусты помидоров. Месяц-другой — и к теплицам потянутся бесконечные потоки фур из соседних регионов. Уже больше десяти лет в двух районах успешно развиваются так называемые китайские теплицы. Местные власти убеждены: помидоры выращивают незаконно, используя неизвестные добавки и удобрения.
Под небесами Сакарки
Количество парников, которые выстроились буквально в сотне метров от московской трассы, сосчитать невозможно. Глядя на теплицы с земли, кажется, что они уходят далеко за горизонт. Поднявшийся в небо коптер видит сотни голубых «кирпичиков», где под пленкой уже в июне этого года начнут зреть первые помидоры. Таких тепличных городков в Городищенском и Иловлинском районах не один и не два. Их намного больше.
— И у всех этих теплиц нет хозяев, — говорит глава Иловлинского района Иван Гель. — Фактически помидоры растут сами по себе. Есть частники, которые купили земли и заявили о том, что будут вести на них сельскохозяйственную деятельность. Это свои же, волгоградские. Потом они сдали эти земли в аренду, посадили людей, которые плохо говорят по-русски и на все вопросы отвечают: «моя твоя не понимать». Но официально у нас в Иловлинском районе нет ни одного юридического лица, которое занималось бы тепличным хозяйством, а его деятельность можно было бы контролировать по простому принципу: вот Иванов Иван Иваныч, вот его бухгалетрия, вот его удобрения, вот пакеты, а вот место, куда он их сдал. У нас все теплицы никак не учтены. Нет тех, с кого можно было бы спросить: слушайте, а что это у вас тут за пакеты, почему вы их не вывозите? Это наша родина, и мы не хотим, чтобы было «поматросили и бросили». Люди простые идут к нам с жалобами, а мы физически ничего не можем сделать. Нет ИП — и спросить не с кого.
Такие картины — по всему периметру китайских теплиц
Сегодня возле теплиц можно наблюдать тонны использованного целлофана, прошлогодней ботвы и прочего мусора. Свой след оставляют и химикаты, которые используют китайские сельхозпроизводители, выращивая помидоры ударными темпами. Местами от химии рядом с теплицами уже не растет трава, и земля выглядит так, будто покрылась язвами. В низинах можно наблюдать свидетельства веселой жизни гастарбайтеров.
Прошлогоднюю ботву часто тушат пожарные
— Если подъехать к теплицам, можно увидеть горы целлофановой пленки, которая либо закапывается в землю, либо сжигается, — продолжает Иван Гель. — И в том, и в другом случае экологии наносится большой урон. Этот горящий целлофан вместе с сухой ботвой пожарным ежегодно приходится тушить летом. В прошлом году тушили несколько раз. Между тем у нас в Иловле есть пункт переработки тепличной пленки. Есть человек, который может приехать, собрать ее всю и по правилам утилизировать. Но нам не с кем разговаривать на эту тему.
Местами химикаты, кажется, навсегда выжгли зеленую траву
Вопрос экологии стоит, по словам главы Иловлинского района, очень остро. И о нем хорошо известно властям Волгоградской области. Весной прошлого года этой теме было посвящено несколько выездных заседаний экологического совета. В ходе проведенных мероприятий было выявлено немало нарушений. В этом году проверку провели снова, проблемы остались те же.
— Теплицы на границе Городищенского и Иловлинского районов на речке Сакарка утопают в мусоре, — заявила председатель волгоградского областного экологического совета Ирина Соловьева. — Сама речка тоже захламлена. Уборные намеренно установлены на склоне берега реки в непосредственной близости к воде. Как выяснилось, работающие здесь китайские «сельхозпроизводители» удобряют растения своими химикатами, которых даже нет в российском реестре. Их откуда-то привозят нелегально.
Рейды экосовета постоянно находят многочисленные нарушения у тепличников. Возле хутора Краснодонский нашли массу уже попиленных на толстые бревна свежих сосен. Никто не смог объяснить, откуда их привезли и где на них документы. Развели руками и в лесничестве. Там же нашли и неучтенные мощные глубинные насосы. Кабели лежали прямо в воде. На выезде из другого тепличного городка экологи встретили трактор, нагруженный пропитанной химикатами прошлогодней пленкой. Ссылавшийся на незнание русского тракторист так и не сознался, куда он хотел вывалить этот мусор.
В свободное время рабочие люябт отдохнуть
Корреспонденты V1.ru побывали в этом тепличном хозяйстве у Московской трассы и убедились во всем собственными глазами. Бизнесу развиваться не мешают. Сегодня там полным ходом идет строительство. Из сосен, о происхождении которых ничего неизвестно, ударными темпами строят новые парники.
— Вы на мусор не смотрите, — просит подбегающий к журналистам V1.ru китаец. Мужчина представляется хозяином теплиц Мишей и, указывая на прошлогодние целлофан и ботву, обещает: «Мы все это уберем».
Это Миша. Он плохо говорит по-русски, но зато хорошо выращивает помидоры
О секретах своего бизнеса Миша говорить отказывается, ссылаясь на плохой русский.
— Я так плохо говорю по-русски, — заверяет успешный предприниматель. — Дела идут хорошо. Вот строим новые парники. Пока еще рабочих мало. В основном это узбеки и таджики, а также местные. Начнется сезон — из Китая приедут еще рабочие. Сезон заканчивается — они едут домой, начинается — возвращаются обратно. Но все же: давайте встретимся с переводчиком?
Миша подозрительно косится на квадрокоптер и очень просит не летать над мусором, который он обязательно уберет.
Дела в теплицах идут хорошо. В этом сезоне строят новые парники
Строят на совесть — из хорошей сосны
Властям, говорит глава Иловлинского района, хочется знать в лицо тех, кто собирает с теплиц прибыль и отвечает за их содержание. Второй вопрос, который волнует главу района, — это налоги. Их, конечно, никто не платит, выращивая помидоры на волгоградской земле.
— Мы просим единственного. Уважаемые друзья, ну, если вы здесь работаете, зарегистрируйте ИП в каком-нибудь частном доме, и на его месте зарегистрируйте наемных рабочих. 200-300 человек, — просит Иван Гель. — Ведь в теплицах работают тысячи людей: узбеки, китайцы, таджики, русские. Но они не регистрируются, а значит, ни одна копейка не идет в бюджет района. Теплицы у нас — как какая-то закрытая каста. Как будто масоны какие-то. Всех других сельхозпроизводителей мы знаем в лицо. Каждого. У них коллективы людей, бахчи, овощи, они платят налоги, строго следят за экологией. И вот их могут прийти и наказать за нарушения, но с теплиц не спрашивает никто. Опять же только потому, что спросить не с кого.
В теплицах трудятся узбеки, таджики и китайцы
Ситуация с теплицами, как выяснилось, все же не безнадежна. В прошлом году некоторые теплицы начали оформлять на индивидуальных предпринимателей.
— Начиная с июля прошлого года к его концу нам все-таки удалось собрать два с лишним миллиона налогов за всех рабочих, которые трудились на теплицах, — говорит Иван Гель. — В этом плане нам помогла полиция, которая очень добросовестно поработала. За четыре месяца этого года в районный бюджет поступило 2,2 млн рублей в качестве налогов и еще 3,3 млн — в областной бюджет. ИП зарегистрировали на землях Селиванова, на землях Воробьева зарегистрировали два ИП. После этого начали регистрировать рабочих. И вот с этих людей пошли налоги. Представляете, какой прогресс? И это только за год!
В прошлом в Иловле все же зарегистрировали пару сознательных плантаторов
Сдвинулись и вопросы, связанные с экологией. Новоявленные индивидуальные предприниматели уже заключили договоры на утилизацию пленки на иловлинской свалке.
— Очевидно, что подвижки есть, — заявила на недавнем заседании экологического совета Ирина Соловьева. — Предприниматели должны понимать, что их деятельность оказывает вред экологии нашего региона. Необходимо разобраться с каждым конкретным случаем нарушения природоохранного законодательства юридическими и физическими лицами и добиться компенсации причиненного ими вреда окружающей среде.
Через месяц здесь созреют первые помидоры
До первого созревшего под голубым волгоградским небом китайского помидора остается всего месяц. Бесконечной вереницей к теплицам, между которых гуляет свободный ветер, скоро потянутся фуры из соседних регионов. Красные плоды повезут в магазины и на рынки Московской, Саратовской и, наверное, еще каких-то других областей.
В заботливых руках наемных рабочих красные плоды спеют в ускоренном темпе
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