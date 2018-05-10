Комитет ГД по информполитике предложил доработать законопроект о цифровых правах

МОСКВА , 10 мая /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил доработать законопроект о цифровых правах.

Документ, внесенный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным , вводит в гражданское законодательство понятие «цифровое право», под которым понимается совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), удостоверяющих права на вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Оборот «цифровых прав» будет осуществляться лишь посредством внесения записей в информационную систему.

Под определение цифрового права будет подпадать существующий на данный момент термин «токен». Законопроектом также вводится понятие «цифровые деньги» (в обиходе — криптовалюта), при этом закрепляется, что законным средством платежа они не являются. Для облегчения совершения сделок с цифровыми правами совершенствуются правила гражданского законодательства о форме сделок, в том числе договоров.

Законопроектом решается вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации ("big data"). Для этого в Гражданский кодекс вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации и расширяется понятие базы данных. Согласно интересам сторон сделки, договор может предусматривать обязанность не совершать действий, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам.

Комитет отметил необходимость доработки законопроекта, в частности, полагая, что предлагаемое понятие «цифровое право» нуждается в дополнительной детализации и уточнении. Поскольку действующее законодательство не содержит понятий «совокупность электронных данных», «децентрализованная информационная система», «уникальный доступ», их использование может привести к правовой неопределенности и трудностям в правоприменительной практике.