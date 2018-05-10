Джонатан Айв рассказал, как создавались Apple Watch

Впервые о смарт-часах мы задумались в начале 2012 года, спустя некоторое время после того, как Стив покинул нас. Мы начали размышлять, в каком направлении нам следует двигаться при разработке и что должно мотивировать нас при его создании. Кроме того, перед нами стояла серьезная задача оправдать ожидания наших пользователей.

В основу Apple Watch была заложена идея сделать технологии более персонализированными и доступными для каждого человека.

В процессе разработки Apple Watch компания неоднократно обращалась к экспертам в часовой индустрии. Как рассказывает Айв, именно это позволило понять «физическую природу» продукта и его философию.

Вспомните башни с большими часовыми механизмами. Это было началом. С течением времени часы появились и в домах. Шаг за шагом, часы стали карманными, а затем добрались и до запястья. Это удивительно, но это почти аналогичная история той, что произошла в итоге с компьютерами, и это действительно вдохновляло нас при создании продукта.

Помимо всего прочего, главный промышленный дизайнер поделился, насколько был важен подбор материалов для премиальных Apple Watch:

Мы много работали с золотом и керамикой, и теперь наша команда лучше знает природу и атрибуты этих материалов. Это позволило добиться тех результатов, что мы имеем. Знания, которые мы получили, позволят лучше смоделировать будущие продукты, их форму, в случае, если мы продолжим использовать эти материалы.

В завершение, отвечая на вопрос о доходах с продаж, Айв отметил, что Apple Watch — это не проект для зарабатывания денег:

Для меня гораздо важнее знать, что Apple Watch улучшает качество жизни других людей. Это действительно меня мотивирует. Это большая честь — работать над такими продуктами.