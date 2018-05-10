Земан уверен, что поступил правильно, почтив память красноармейцев в посольстве РФ в Чехии

ПРАГА , 10 мая. / ТАСС /. Президент Чехии Милош Земан уверен, что поступил правильно, посетив в среду прием в посольстве РФ в Праге по случаю Дня Победы, где он почтил память советских солдат-освободителей. Об этом Земан заявил в интервью, которое транслировал в четверг пражский телеканал Barrandov.

"Было бы свинством, если бы я не поклонился таким образом (участием в приеме в посольстве РФ — прим. ТАСС) их (красноармейцев — прим. ТАСС) памяти, — подчеркнул он. — Только на территории Чехословакии погибли 150 тыс. красноармейцев".

Земан, находящийся сейчас с визитом в Польше , дал телеканалу интервью сразу же после завершения приема в посольстве РФ в Чехии. Журналист Barrandov поднял тему его участия в торжестве, так как часть политической элиты республики и местные СМИ упрекают главу государства в чрезмерных симпатиях к России и заявляют, что это вредит интересам Чехии.

Земан на приеме в российском посольстве

Чешский лидер, выступая перед приглашенными гостями и сотрудниками российского диппредставительства, призвал, в частности, к отмене антироссийских санкций.

"Надеюсь, что публичные высказывания [высших представителей Чехии о вреде санкций] мы превратим в официальную инициативу Чехии в рамках Евросоюза ", — подчеркнул президент. Земан напомнил, что он, а также премьер, спикер Сената (верхней палаты) чешского парламента и руководители национального бизнеса высказывались против санкций.

Земан также приветствовал предстоящий в начале июня запуск российско-чешского дискуссионного форума историков и политологов. Создание этой площадки поддержали президенты РФ и Чехии. Земан выразил надежду, что, благодаря работе форума, будут рассекречены документы, касающиеся вступления войск государств — членов Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.