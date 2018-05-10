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Майское обновление «Танец Орхидеи» добавит в русскую версию Black Desert класс Лан
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Майское обновление «Танец Орхидеи» добавит в русскую версию Black Desert класс Лан 

MMO13 59 минут назад
Фото: MMO13
Компания GameNet поспешила утешить русскоязычное сообщество Black Desert, которое не обнаружило в сегодняшнем патч-ноуте информации об ожидаемом классе Лан. Опасения были напрасными — новый герой появится в игре уже в мае. Обновление «Танец Орхидеи», посвященное Лан, будет установлено на сервера русской версии Black Desert 23 мая. Предварительное создание персонажей начнется и того раньше — 16-го мая. Обновление будет сопровождаться ивентами «Лик Орхидеи» и «Триумф Орхидеи». Подробности можно узнать по ссылке.
Оценить стиль боя приемной дочери императора, преданной собственным отцом, позволяют дла прилагаемых видео (на первом обычная Лан, на втором пробужденная).
Кроме этого, сегодня на сервера был установлен увесистый патч, внесший множество правок и нововведений, среди которых «Связь персонажей» (мы разбирали ее ранее). Полный список изменений вы найдете по ссылке.
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