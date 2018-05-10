Американские Рапунцель, или трагическая судьба сестер Сазерленд

В прошлом, еще до развития кинематографа, развлекаться люди предпочитали тем, что посещали цирк. Обычно там собирали странных или талантливых персонажей, особенно любила публика смотреть на уродцев или тех, кто сильно выделялся. Однако в ряды таковых удалось вписаться и совершенно здоровым сестрам Сазерленд. Отличались девушки своими роскошными длинными волосами, делавшими их похожими на русалок.

Всего сестер было семеро, и все они являлись дочерьми бедного американского фермера. Хотя многие в те времена считали их наиболее сексуальными артистками непосредственно в пределах США , покоряли публику девушки отнюдь не откровенными танцами, поскольку толпы собирались лишь ради того, чтобы посмотреть на их волосы. Локоны родственницы доставали до щиколоток, обволакивая их, словно длинный плащ.

На свет сестры появились на территории Камбрии в период с 1851 по 1865 гг, а также у них имелся единственный брат. Отец желал вытащить семейство из бедности, поэтому научил дочерей петь, надеясь, что они смогут зарабатывать посредством выступлений.

В итоге девушкам удалось стать частью команды цирка Барнума и Бейли, и там они действительно привлекли аудиторию, но отнюдь не своим певческим талантом, а длинными роскошными волосами, свисавшими едва ли не до пола.

Со временем появились слухи, якобы перед кончиной мать девушек потерла их локоны особым тоником, и из-за этого волосы так активно росли. Семья решила заработать и на этом, продавая якобы чудо-эликсир по цене почти 1,5 доллара. На этом в сумме сестры и их родитель выручили 3 млн Популярность сестер Сазерленд оказалась настолько значительной, что их снимки появлялись даже в таких авторитетных изданиях, как Time и Cosmopolitan . Их отец скончался в 1888, однако к тому времени родственницы уже имели особняк на 14 комнат.

Однако в 1920 году белая полоса оборвалась, ведь в моду вошли стрижки боб и такие локоны, как у сестер, больше никого не впечатляли. Поскольку девушки слишком привыкли к роскоши, они не сумели быстро отказаться от больших затрат, и опомнились лишь когда остались без гроша. Надежда оставалась на удачный брак, но из-за своей работы сестры плохо умели взаимодействовать с мужчинами, и лишь трое из семи связали себя узами брака. В 1938 году особняк родственниц оказался разрушен пожаром, похоронившим под пеплом и обломками было величие семьи Сазерленд.]]>