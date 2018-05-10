Корейский провайдер предложил доступ в интернет на скорости 2,5 Гбит/с

Южнокорейский провайдер SK Broadband готов предложить абонентам доступ к сети на скорости 2,5 Гбит/с. Такую пропускную способность компании удалось обеспечить с помощью технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network).

Примечательно, что GPON можно использовать в уже существующих пассивных оптических сетях, а это значит, что провайдеру не придётся менять инфраструктуру. Технология позволяет обеспечить пропускную способность до 52,5 Гбит/с на один кабель, которую можно разделить на 128 абонентов. Каждое отдельное устройство сможет подключаться к интернету на скорости до 1 Гбит/с.