Корейский провайдер предложил доступ в интернет на скорости 2,5 Гбит/с 

Южнокорейский провайдер SK Broadband готов предложить абонентам доступ к сети на скорости 2,5 Гбит/с. Такую пропускную способность компании удалось обеспечить с помощью технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network).
Примечательно, что GPON можно использовать в уже существующих пассивных оптических сетях, а это значит, что провайдеру не придётся менять инфраструктуру. Технология позволяет обеспечить пропускную способность до 52,5 Гбит/с на один кабель, которую можно разделить на 128 абонентов. Каждое отдельное устройство сможет подключаться к интернету на скорости до 1 Гбит/с.
Во второй половине 2018 года SK Broadband и некоторые другие провайдеры Южной Кореи готовы предложить подключение к сети на скорости 5 и 10 Гбит/с.