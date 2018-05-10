Режим дня для детей vs отсутствие режима

СодержаниеЯ это знаю!Как ужиться с биоритмамиРежим питания и биологические потребности человекаРежим дня: кто против?

Формирование здорового образа жизни начинается с правильного режима дня. Именно благодаря правильной организации распорядка дня детей, закладываются основы здорового образа жизни взрослых. В мировой практике значение одного из тех «китов», на которых держится и физическое и психологическое здоровье ребенка признается и врачами, и психологами. Что значит правильный режим дня, насколько важно его соблюдать и существует ли разумная альтернатива строгому распорядку, разбираемся на MedAboutMe.

Я это знаю!

Когда речь заходит о соблюдении режима дня, многие люди уверенно говорят: «Я все об этом знаю! Рано ложиться, рано вставать, вовремя есть». А что значит «вовремя и правильно»? Человек не приходит в эту жизнь с сознанием того, что жить нужно по режиму. Режим люди вырабатывают сами. Жизнь в социуме обязывает нас соблюдать определенные правила, поэтому режим помогает выполнять социальные функции. Например, ходить в школу и на работу в определенное время, и поэтому режим питания, отдыха и сна обязательно будет связан с этим.

Задача врачей состоит в том, чтобы научить родителей понимать, когда отклонения от режима не опасны, а когда его соблюдения необходимо строго придерживаться. Родители должны выработать такой режим дня для ребенка, чтобы вся жизнь семьи не превратилась во вращение вокруг маленького чуда, а уцелела. Организация ухода за ребенком и приучение его к определенному распорядку предполагает сохранение здоровья и хорошего самочувствия папы и мамы.

Комментарий экспертаИрина Сальникова, психолог

Всем известно о пользе режима дня, и без его правильной организации не получится ни хорошей успеваемости школьников, ни работоспособность взрослых, ни рационального распределения времени у детей и взрослых. Режим дня особенно нужен растущему организму.

Как будет вести себя ребенок, который ложится спать и встает когда ему заблагорассудится, выходить на прогулку то вечером, то утром? И что произойдет, если родителям нужно будет разбудить свое чадо пораньше? Ответ очевиден: ребенок начнет капризничать и у него появится повод поспорить со взрослыми. У меня, как у психолога, есть веские аргументы в пользу режима дня:

формирование чувства безопасности, т. е. когда ребенок знает, что и как следует по порядку в течение дня, он чувствует себя спокойнее; помощь в учебе, т. к. времени на обучение остается больше при правильной организации распорядка дня; переключение с одного дела на другое легче психологически, когда организован режим дня; развитие самоконтроля, чтобы родителям не пришлось постоянно проговаривать предстоящие действия. Как ужиться с биоритмами

Правильная организация распорядка дня подчиняется определенному ритму, предполагающему смену периодов режима. Ритмичная смена элементов распорядка дня облегчает переход от одного вида деятельности к другому, а на их выполнение затрачивается меньше энергии.

Учеными доказано, что строить режим стоит на основе биоритмов организма, которые связаны с естественными ритмами природы. Именно поэтому правила распорядка дня желательно соблюдать неукоснительно, придерживаясь определенного времени для сна, подъема, отдыха, выполнения домашнего задания.

Общеизвестно о биологических ритмах организма, т. е. о зависимости деятельности организма человека от времени суток. У ребенка-дошкольника и подростков биоритмы еще не устоялись. Для того, чтобы детям было легче адаптироваться в социуме, биоритмы нужно тренировать. Режим дня как раз и помогает это сделать. Чем раньше ребенка начинают приучать к выполнению требований режима дня, тем легче сохранить здоровье ребенка. Правильно выполненный режим дня, т.е все вовремя, и тогда практически 90% успеха во всех делах и в учебе обеспечены. Как конкретно это помогает? Существуют определенные часы для сна, приема пищи, отдыха, учебы. Их нужно соблюдать.

Во-первых, ребенок обязательно должен «выспать» определенное количество часов. Для взрослого, например, достаточно 7-8 часов для восстановления, а ребенку обязательно спать не менее 9 часов. Для младших школьников желательно сохранить дневной сон.

Во-вторых, схема «раньше лечь и раньше встать» хорошо влияет на организм маленького человека. Школьнику необходимо полностью проснуться к началу школьных занятий. Организм можно «взбодрить» легкой зарядкой, чтобы он успел подготовиться к наступающему дню.

Зачем еще может понадобиться запас времени утром? На «раскачку». Ребенок должен полежать спокойно несколько минут после пробуждения, чтобы настроиться на подъем и ни в коем случае не вскакивать резко с кровати, а затем уже переходить к утренним водным процедурам.

Школьный день подчинен расписанию уроков и мероприятий в образовательном заведении, а вот организации времени школьника после занятий стоит уделить внимание.

Прежде всего, ребенку обязательно нужен отдых. Это не продолжительный период времени (минут 30-40), но он должен быть.

Выполнение заданий следует начинать с умеренно легких, постепенно переходить к сложным предметам и заканчивать выполнением легких заданий. Родителям стоит потратить время на обучение такому распорядку, чтобы дети привыкли к нему и легко входили в рабочий ритм, но уже дома.

Уроки закончены и наступает время прогулки на свежем воздухе. Если же погода не позволяет выйти на улицу, то родителям нужно организовать активный отдых ребенка (игры, занятие творчеством), но исключить или свести к минимуму «бдение» у компьютера.

Режим питания и биологические потребности человека

В природе все живое питается не по режиму, а по потребностям организма. Однако человек живет в социуме, поэтому вынужден подчиняться его правилам. Главная задача, родителей при организации режима питания ребенка, состоит в том, чтобы совместить его желание есть и возможность накормить в определенное время. Хорошо, когда это время «подстроено» под режим посещения школы или садика. Важно, конечно, не только соблюдать режим питания, но и следить за качеством пищи.

Особенно вредны детскому организму все виды еды быстрого приготовления, сладкие газированные напитки. Особенно вредны последствия «фастфуда», т.е. быстро приготовлено, быстро съедается, но главное, неправильно обработано во время приготовления.

Растущему организму необходимо правильно организовать питание, которое должно начинаться дома. В обязательный утренний комплекс должен входить завтрак.

Желательно, чтобы он был горячим: каши, омлеты. Неплохо, если школа может позволить организацию питания, включающую завтрак. Категорически не рекомендован завтрак «в сухомятку».

Обед. Этот вид еды должен быть полноценным (т.е. первое блюдо, второе) и не позднее 15.00. К этому времени организму ребенка уже требуется пополнение энергетических запасов. Полезны в обед любые овощи, каши, супы.

К сожалению, дети часто едят все эти «кириешки-чипсы», запивая колой. После этого и бывают колиты, гастриты и прочие «неприятности», вызванные употреблением неправильных продуктов.

Прием пищи во второй половине дня включает так называемый полдник, т. е. не обильный ужин, а легкая еда (фрукты, творог) перед тем, как ребенок начнет заниматься выполнением домашнего задания.

Ужин должен быть обязательно. Важно обращать внимание на два компонента: пища должна быть легко усваиваемая и хорошо обработанная, т. е. «пирожки с рынка», купленные днем, совершенно не подходят для детей. Родители должны готовить дома, потому что ребенку необходимы свежие продукты. Важно включать в рацион достаточное количество молочной продукции для обеспечения растущего организма кальцием. Несоблюдение простых правил питания может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Режим дня: кто против?

По большому счету противников распорядка дня нет. Жители многих стран традиционно придерживаются ритма природы: рано просыпаться и, соответственно, рано ложиться спать. Так и детей приучают к распорядку.

Подъем и отбой

В европейских странах рабочий день начинается в 8 утра, поэтому детей в садик доставляют к 7 часам, а то и раньше, чтобы родители не опаздывали на работу. Следовательно, отбой для детей не позднее 8 вечера, а взрослые часто отправляются спать в 9 или 10 часов вечера.

В странах с более жарким климатом рабочий день может начинаться в 6 часов утра, но в разгар дня, когда особенно жарко, в Испании Греции люди традиционно отправляются на сиесту часа на два-три. Для детей дневной сон необходим, особенно в юном возрасте.

Индии, Израиле традиционно придерживаются природного распорядка и встают с восходом солнца, а ложатся, когда природа затихает.

Турции , наоборот, можно увидеть дошкольников, не спящих и в 10, и в 11 часов вечера.

Режим питания

Великобритании, К организации питания отношение особое, т. к. здоровый образ жизни давно в приоритете. Завтрак предусмотрен обязательно. В детских садах Швейцарии Германии он начинается в 8 утра. Овощи, фрукты, молочные продукты, нежирное мясо, рис подадут во многих западных странах на завтрак.

Прочие «подходы к столу» тоже происходят не вразнобой, а в установленные часы, но в каждой стране по-своему.

Англичане, после традиционной овсянки по утрам, обязательно устраивают ланч ближе к полудню. Знаменитая «чайная пауза» наступает строго в 17.00. Обед проходит ближе к вечеру, когда в России ужинают.

Европейцы, даже если они в дороге или в другой стране, обязательно сделают перерыв на обед. Полдник предусмотрен в детских садах и школах. Обычно это фрукты, выпечка, соки

Один из лозунгов времен социализма гласил, что граждане, «соблюдающие режим труда и быта обретут здоровье тверже гранита». Рациональное зерно в этом есть. Кому же не хочется, чтобы у ребенка было хорошее здоровье? Дети, приученные с детства к правильной организации своего дня, умеют в будущем рационально распределять свое время на основные жизненные потребности, что, в итоге, способствует и здоровью, и хорошему настроению.

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