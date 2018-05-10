Саша Савельева показала мощный тыл на откровенном фото в купальнике: «Такая попа должна быть у каждой»

Стройная фигура Саши Савельевой всегда была предметом ее гордости и заветной мечтой поклонниц певицы. Сегодня звезда опубликовала снимок, на котором ее спортивное тело запечатлено во всей красе.

«Однакоoo», «Красиво как!», «Воу воу. Запомните, девочки, вот такая попа должна быть у каждой!))», «Шикарная фигура, вы хотите в тренажерный зал?», «Уууух! Мощно!», «Афродита вы наша!», «Идеальна», — комментируют восхищенные подписчики.

«Ваш муж не ругает Вас за такие фото.. ? Можно уже и поправиться по причине…?!», «Пипец. Мой муж за такое фото на публику, убил бы меня…», — пишут некоторые фолловеры.

«Не ругаю, горжусь», — ответил завистникам муж певицы.

Фото: instagram