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Саша Савельева показала мощный тыл на откровенном фото в купальнике: «Такая попа должна быть у каждой»
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Саша Савельева показала мощный тыл на откровенном фото в купальнике: «Такая попа должна быть у каждой» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Стройная фигура Саши Савельевой всегда была предметом ее гордости и заветной мечтой поклонниц певицы. Сегодня звезда опубликовала снимок, на котором ее спортивное тело запечатлено во всей красе.
«Курс на Атлантиду», — написала она.
«Однакоoo», «Красиво как!», «Воу воу. Запомните, девочки, вот такая попа должна быть у каждой!))», «Шикарная фигура, вы хотите в тренажерный зал?», «Уууух! Мощно!», «Афродита вы наша!», «Идеальна», — комментируют восхищенные подписчики.
«Ваш муж не ругает Вас за такие фото.. ? Можно уже и поправиться по причине…?!», «Пипец. Мой муж за такое фото на публику, убил бы меня…», — пишут некоторые фолловеры.
«Не ругаю, горжусь», — ответил завистникам муж певицы.
Фото: instagram
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