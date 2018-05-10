Собянин рассказал о местонахождении Малобродского

"Алексей Малобродский, бывший директор «Гоголь-центра», находится в кардиоблоке 20-й больницы под наблюдением врачей. Вся необходимая помощь ему будет оказана", — написал Собянин.

Днем 10 мая Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест.

Сообщалось, что у него диагностировали инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию, осложнившуюся сердечной недостаточностью.