Ещё
Собянин рассказал о местонахождении Малобродского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин рассказал о местонахождении Малобродского 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский находится под наблюдением врачей в больнице. Об этом он написал в твиттере.
"Алексей Малобродский, бывший директор «Гоголь-центра», находится в кардиоблоке 20-й больницы под наблюдением врачей. Вся необходимая помощь ему будет оказана", — написал Собянин.
Днем 10 мая Малобродскому стало плохо после того, как суд повторно отказался переводить его из СИЗО под домашний арест.
Сообщалось, что у него диагностировали инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию, осложнившуюся сердечной недостаточностью.
Газета.Ru: последние новости
Российский саксофонист Матвей Шерлинг найден мёртвым в Москве На Кутузовском проспекте в Москве автомобиль врезался в столб Коллеги Максима Шевченко отказались вслед за ним выходить из СПЧ
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил российский «Панцирь»529
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1078
Доллару решили положить конец209
Стал известен «высокий пост» для Кудрина128
Самойлова выступила в полуфинале «Евровидения»22
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение