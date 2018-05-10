Три вектора гражданской активности. Общественная палата определила приоритеты «майского указа»

С момента подписания «майский указ» президента проштудирован Общественной палатой , что называется, от первого до последнего слова. Документ оказался настолько всеобъемлющим, что охватить все даже такому серьезному институту гражданского общества как ОП РФ было бы непросто. Поэтому секретарь ОП РФ Валерий Фадеев не скрывает, что члены Палаты определили для себя несколько направлений, в реализации которых они будут принимать активное участие. Речь идет об экономическом и пространственном развитии страны и об экологии.

Неравенство региональное и личное

Одной из важнейших тем Фадеев назвал неравенство регионов и граждан страны по доходам, уровню жизни и возможностям. Напряженность создают разговоры о возможном повышении НДФЛ до 15%. По словам Фадеева, делать это для людей, живущих за чертой бедности, да и для среднего класса, несправедливо. «Самые богатые семьи России — их примерно 200 тысяч — недоплачивают подоходный налог. И недоплата составляет примерно 500 млрд рублей в год, — заявил Фадеев. — Собрать налог с богатых тяжело — они прекрасно ориентируются в финансовых схемах и знают, как обращаться со своими доходами. Но политически это очень важная задача».

Интенсивный рост российской экономики, как считает председатель комиссии ОП РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алешин , возможен при условии повышения производительности труда, сохранении уровня инфляции на уровне не выше 4%, создания новых рынков сбыта и даже — новых экономик (но каких — пока эксперты спрогнозировать не могут) и новых услуг, развитии предпринимательства. Важным аспектом является понятная и справедливая налоговая система. «Наша задача — помочь правительству и обществу обрести правильные ориентиры и правильно оценить вклад в намеченные цели, — отмечает Алешин. — Такие задачи надо ставить, и мы в этом солидарны с указом президента».

Всеобщее равноправие

Свою позицию Общественная палата будет отстаивать и в отношении стратегии пространственного развития страны. По словам Валерия Фадеева, жители всех регионов должны иметь «более-менее одинаковую жизнь». Это касается, например, зарплаты учителей — размер доходов этой категории бюджетников сегодня строго привязан к бюджетной обеспеченности регионов. Но они должны быть одинаковы везде, как и гарантированный государством размер пенсий.

Как считает председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, сегодня нужно ориентироваться на развитие отдельных регионов, а не делать приоритетным создание агломераций. «Неравенство между территориями усугубляется. Сегодня человек требует предельно высокого уровня комфорта», — говорит Максимов

И в «майском указе» президента прописаны показатели, которые, уверен эксперт, позволят сделать доступными для жителей всей страны медицинские и образовательные услуги, досуг и культуру. Речь идет и о создании комфортной городской среды. «Мы считаем, что должна подняться большая общественная волна локального, местного городского и сельского патриотизма, — заявил Андрей Максимов. — Именно локальная идентичность во многом является ключевым ресурсом развития территорий. Колоритные товары, услуги, просто колоритный населенный пункт привлекает туристов, заставляет людей по-другому относиться к своей территории».

Максимов также отметил, что в России должна появиться федеральная программа развития конкурентоспособности локальных территорий.

Решение «мусорного вопроса»

Экологическая тематика в работе Общественной палаты уже стала одним из приоритетов: напомним, совместно с «ФедералПресс» был создан разработан специальный проект — «Экологический пресс-центр». И сегодня у членов ОП РФ есть четкое понимание, как решить многочисленные проблемы, существующие в этой сфере.

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбины Дударевой, «майский указ» показал «повышенное внимание руководителя государства к накопившимся проблемам, потому что они всегда решались по остаточному принципу». «Экологи называют этот указ прорывным. В нем обозначены четкие цели: наладить систему обращения с отходами, освободиться от свалок и ликвидировать экологический ущерб, повысить качество водных ресурсов и изменить экологическое сознание жителей страны», — отмечает Дударева

Эксперт считает, что один из пунктов уже выполнен — сознание людей действительно изменилось: протест жителей в разных регионах против размещения полигонов, строительства мусоросжигающих заводов — лучшее тому подтверждение.

А вот ответственность бизнеса, как и прежде, находится на крайне низком уровне. С 2012 года частники, получившие от мэрии Москвы право заниматься вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов, так и не построили ни одного объекта инфраструктуры. Более того, этого нет даже в проектах. Да и сами власти столицы не торопились это делать.

Альбина Дударева считает, что необходимо наладить строгий контроль за качеством и количеством собираемых отходов. Ведь сейчас ситуация такова, что никто не знает, что именно хранится на полигонах ТКО, и никто не может гарантировать, что в горах мусора нет опасных веществ. По мнению Дударевой, нужно строить технопарки, которые будут заниматься переработкой отходов.

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев считает, что набившую оскомину «мусорную тему» необходимо решать системно. И такие системные решения у Общественной палаты есть. Во-первых, должен быть создан единый федеральный оператор по обращению с ТКО. Во-вторых, нужна национализация мусорных полигонов. «Единый федеральный оператор должен будет работать с частными компаниями, фактически задавая стратегию и распределяя те или иные заказы», — полагает Фадеев.

В Общественной палате настаивают на сортировке мусора. Что-то, конечно, можно сжигать, но этот метод не должен примяться ко всем видам отходов и повсеместно, его нельзя считать единственно верным решение. По мнению Альбины Дударевой, по крайней мере, крупные города страны обязаны иметь у себя мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы.

Оставшиеся, неподвергаемые переработке отходы, могут быть вывезены для захоронения в малонаселенные территории. Но использовать для этого автотранспорт, очевидно, будет невыгодно. Выход один — железнодорожный транспорт. Если идея будет одобрена, вскоре может начаться производство специальных мусорных контейнеров.

Помимо прочего, как отмечает Альбина Дударева, нужно ориентироваться на продуманные решения, на отечественные технологии. Но даже в этом случае полностью проблему решить не удастся, если в России не появится нормативно-правовая база (в том числе СНиПы), отвечающая современным условиям и требованиям.

Важно и другое — общественный контроль. И профессиональные общественные инспектора вскоре появятся во всех регионах страны: их обучение проводится в ОП РФ (первые две тысячи контролеров приступят к работе уже в июне этого года, еще три тысячи — в конце года).