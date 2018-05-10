Мюллер выиграл первую гонку WTCR на «Нюрбургринге» 

Французский гонщик Ивон Мюллер стал победителем первой гонки WTCR на автодроме «Нюрбургринг». Второе место занял Тед Бьорк, третьим финишировал Роб Хафф. Вторая и третья гонка этапа в Нюрбурге состоится 12 мая.
WTCR. «Нюрбургринг». Первая гонка
1. Ивон Мюллер (YMR) 2. Тед Бьорк (YMR) +0,331 3. Роб Хафф (Sebastien Loeb Racing) +0,853 4. Норберт Мичелис (BRC Racing Team) +1,288 5. Жан-Карл Вернэ (Audi Sport Leopard Lukoil Team) +8,112 6. Рене Раст (Audi Sport Leopard Lukoil Team) +8,581 7. Гордон Шедден (Audi Sport Leopard Lukoil Team) +13,468 8. Пепе Ориола (Team OSCARO by Campos Racing) +18,134 9. Том Коронель (Boutsen Ginion Racing) +18,573 10. Бенжамин Лессенес (Boutsen Ginion Racing) +18,672.