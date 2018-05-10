В Севастополе оштрафована фирма, организовавшая детский ТРЦ на территории склада

Севастополе оштрафована фирма ООО «Авангард», организовавшая в торгово-складском комплексе детский торгово-развлекательный центр «Фриляндия». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки с привлечением специалистов контролирующих органов в детском торгово-развлекательном центре «Фриляндия».

По сообщению ведомства, проверка установила, что здание торгово-складского комплекса эксплуатируется не по назначению. Фактически в нем организовали детский развлекательный центр «Фриляндия», чем изменили целевое назначение объекта. Причем, на первом и втором этажах перепланировали помещения.

В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении.

Управление государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя привлекло собственника здания ООО «Авангард» к административной ответственности в виде штрафа на сумму 15 тыс. рублей.