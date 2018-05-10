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В Севастополе оштрафована фирма, организовавшая детский ТРЦ на территории склада
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В Севастополе оштрафована фирма, организовавшая детский ТРЦ на территории склада 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Севастополе оштрафована фирма ООО «Авангард», организовавшая в торгово-складском комплексе детский торгово-развлекательный центр «Фриляндия». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки с привлечением специалистов контролирующих органов в детском торгово-развлекательном центре «Фриляндия».
По сообщению ведомства, проверка установила, что здание торгово-складского комплекса эксплуатируется не по назначению. Фактически в нем организовали детский развлекательный центр «Фриляндия», чем изменили целевое назначение объекта. Причем, на первом и втором этажах перепланировали помещения.
В отношении юридического лица возбудили дело об административном правонарушении.
Управление государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя привлекло собственника здания ООО «Авангард» к административной ответственности в виде штрафа на сумму 15 тыс. рублей.
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