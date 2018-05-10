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В Совфеде прокомментировали призыв Меркель к Европе перестать полагаться на США
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В Совфеде прокомментировали призыв Меркель к Европе перестать полагаться на США 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter в четверг прокомментировал призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к Европе перестать полагаться на США.
«Призыв Меркель к Европе «взять свою судьбу в свои руки» и защищать себя самой звучит революционно. Но пока есть НАТО, 75% бюджета которой покрывают США, это в основном риторика. Известно: кто платит, тот и заказывает музыку», — написал сенатор.
Ранее на церемонии вручения премии Карла Великого президенту Франции Эммануэлю Макрону Меркель констатировала, что «ушли времена, когда США просто защищали нас», поэтому Европе необходимо «взять судьбу в свои руки». Заявление прозвучало после того, как американский президент Дональд Трамп во вторник объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном.
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