Максим Шевченко уходит из СПЧ: «Не сложилось»

Ранее Шевченко, возмущенный тем, как полицейские и казаки разгоняли несанкционированную акцию сторонников Навального в Москве 5 мая, требовал срочно собрать совет по правам человека. совет не собрался. Свое решение Максим Шевченко прокомментировал в эфире Business FM:

— Игнорирование общественно-значимых событий, которые влияют на права человека и развитие гражданского общества в России недопустимы советом, на которого президент возложил обязанность такого реагирования и информирования его о ситуации с правами человека в стране, какой бы президент не был — Путин, Иванов, Петров, Сидоров, Медведев — это не имеет значение.

— Как в СПЧ отреагировали на ваше заявление?

— Пока никакой реакции из СПЧ не поступало, и не думаю, что поступит. Нет, от моих коллег, думаю, будет. А от специальных структур уверен, что не будет никакой реакции.

— Я имел в виду реакцию на ваше предложение созвать экстренный совет.

— Там была дискуссия и большинство членов совета, по крайней мере, то, что я читал, поддержали это предложение, но заседание созвано не было. Очевидно, не члены СПЧ принимают решение о процедуре работы, а какие-то неизвестные чиновники в администрации президента , которые решают, собираться нам или не собираться, которые являются нашими пастухами. Я не являюсь бараном или овцой, чтобы меня пасли какие-то неизвестные чиновники. Меня туда пригласил президент, а не сотрудники его администрации, поэтому, как говорится, не сложилось. Ну, ничего страшного.

— Скажите, а раньше как строилась работа СПЧ? То есть, собирались же, когда случались какие-то события?

— Ну, сначала, да. Первые годы так и было. Потом это ушло в некую бюрократическую абстракцию.