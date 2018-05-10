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Московские медики выучили английский язык
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Московские медики выучили английский язык 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России, более четырехсот специалистов Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины прошли языковые курсы.
Чтобы своевременно оказывать медицинскую помощь иностранным гражданам во время проведения спортивных мероприятий в Москве, врачи-реаниматологи, терапевты, врачи общей практики, а также медсестры медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы прошли языковые курсы. Акцент на занятиях был сделан на изучении медицинской терминологии, это поможет медикам расспросить пациента-о жалобах, уточнить историю болезни и узнать, какие лекарства он принимал раньше.
— В Москве уже есть успешный опыт работы на подобных мероприятиях, в том числе международных, — отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. — Как и в прошлом году, позвонив в «скорую», иностранцы смогут связаться с англоговорящим диспетчером. В целом, с технической и организационной точек зрения мы готовы оказать медицинскую помощь в рамках чемпионата мира в полном объеме.
Во время Чемпионата мира по футболу FIFA на диспетчерских пультах также будут работать и мультиязычные переводчики. За помощью иностранцы смогут обратиться, позвонив по обычному номеру скорой помощи, набрав 103. Также была запущена англоязычная страница Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова.
СПРАВКА
Медицинская инфраструктура включает Стадион «Спартак», Стадион «Лужники», площадку Фестиваля болельщиков FIFA, Международный вещательный центр, штаб-квартиру FIFA, а также базы команд и тренировочные площадки.
Для работы на стадионах разработана подробная схема расстановки персонала и подобраны необходимые сотрудники для работы на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России. В их задачи входит медицинское обеспечение спортсменов, арбитров, гостей и зрителей в местах проведения соревнований, тренировок и проживания, где также в круглосуточном режиме будут дежурить выездные бригады Центра экстренной медицинской помощи и Станции скорой медицинской помощи им. А. С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы.
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