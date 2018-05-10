Backstreet Boys переоделись в Spice Girls и станцевали под песни из 90-х

Backstreet Boys устроили своим поклонникам незабываемый сюрприз — на одном из своих выступлений музыканты переоделись в Spice Girls и станцевали в этих образах под хиты 90-х.

В начале мая у популярного некогда бой-бенда стартовала серия выступлений на круизном лайнере в Майами . Под конец одного из выступлений парни неожиданно переоделись в образы солисток женской поп-группы Spice Girls и начали танцевать под их песни.

Фото @backstreetboys

Публикация от Nicøle Reneé (@nicole.cook13) 7 Май 2018 в 1:52 PDT Сначала участники квинтета станцевали под суперпопулярные песни Spice Girls «Wannabe» и «Say Youʼll Be There». Затем, будучи уже достаточно разгоряченными, они продолжили танцевать в своих новых образах под другие хиты 90-х — «Oops!.. I Did It Again» Бритни Спирс , «Raise Your Glass» Пинк и «Hollaback Girl» Гвен Стефани

Публикация от BSBCruiseVlog | Kimberly (@bsbcruisevlog) 7 Май 2018 в 4:34 PDT Публикация от Kristin (@kbeezy87) 7 Май 2018 в 11:42 PDT Публикация от Ute Kohler (@utekohler) 7 Май 2018 в 8:59 PDT Spice Girls распались еще в 2001 году, однако в начале 2018 года девушки объявили о планах работать над новыми проектами в полном составе.

Фото @victoriabeckham

Публикация от Spice Girls (@spicegirlsnet) 9 Май 2018 в 1:04 PDT