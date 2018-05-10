Ещё
Backstreet Boys переоделись в Spice Girls и станцевали под песни из 90-х
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Backstreet Boys переоделись в Spice Girls и станцевали под песни из 90-х 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Backstreet Boys устроили своим поклонникам незабываемый сюрприз — на одном из своих выступлений музыканты переоделись в Spice Girls и станцевали в этих образах под хиты 90-х.
В начале мая у популярного некогда бой-бенда стартовала серия выступлений на круизном лайнере в Майами. Под конец одного из выступлений парни неожиданно переоделись в образы солисток женской поп-группы Spice Girls и начали танцевать под их песни.
Фото @backstreetboys
Ник Картер был переодет в блондинку «Бейби-Спайс» (Эмма Бантон), Эй Джей Маклин вышел на сцену в образе «Скэри-Спайс» (Мелани Браун), Кевин Ричардсон исполнял роль «Пош-Спайс» (Виктория Бекхэм), Хауи Дороу и Брайан Литтрелл были «Джинджер-Спайс» (Джери Холлиуэлл) и «Спорти-Спайс» (Мелани Си).
Публикация от Nicøle Reneé (@nicole.cook13) 7 Май 2018 в 1:52 PDT  Сначала участники квинтета станцевали под суперпопулярные песни Spice Girls «Wannabe» и «Say Youʼll Be There». Затем, будучи уже достаточно разгоряченными, они продолжили танцевать в своих новых образах под другие хиты 90-х — «Oops!.. I Did It Again» Бритни Спирс, «Raise Your Glass» Пинк и «Hollaback Girl» Гвен Стефани.
Публикация от BSBCruiseVlog | Kimberly (@bsbcruisevlog) 7 Май 2018 в 4:34 PDT  Публикация от Kristin (@kbeezy87) 7 Май 2018 в 11:42 PDT  Публикация от Ute Kohler (@utekohler) 7 Май 2018 в 8:59 PDT  Spice Girls распались еще в 2001 году, однако в начале 2018 года девушки объявили о планах работать над новыми проектами в полном составе.
Фото @victoriabeckham
Публикация от Spice Girls (@spicegirlsnet) 9 Май 2018 в 1:04 PDT
PlayboyRussia.com: последние новости
Том Харди, Крис Пратт, Дэниэл Крейг: сколько зарабатывают голливудские актеры Илон Маск и шоколадная фабрика: основатель Tesla и SpaceX откроет кондитерский бизнес «Анон», или Детектив в разбитом зеркале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил российский «Панцирь»516
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1072
Стал известен «высокий пост» для Кудрина127
Доллару решили положить конец207
Известный музыкант найден мертвым44
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение