Backstreet Boys переоделись в Spice Girls и станцевали под песни из 90-х 

Backstreet Boys устроили своим поклонникам незабываемый сюрприз — на одном из своих выступлений музыканты переоделись в Spice Girls и станцевали в этих образах под хиты 90-х.

Фото @backstreetboys

Публикация от Nicøle Reneé (@nicole.cook13) 7 Май 2018 в 1:52 PDT Сначала участники квинтета станцевали под суперпопулярные песни Spice Girls «Wannabe» и «Say Youʼll Be There». Затем, будучи уже достаточно разгоряченными, они продолжили танцевать в своих новых образах под другие хиты 90-х — «Oops!.. I Did It Again» Бритни Спирс , «Raise Your Glass» Пинк и «Hollaback Girl» Гвен Стефани