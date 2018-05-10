Дни открытых дверей Москвы для будущих мам продолжаются

В этот раз медики приглашают беременных женщин и членов их семей в ведущие клиники, стационары и роддомы записаться на прием. Сделать это можно по телефону. И, собираясь к доктору, не забудьте взять с собой паспорт и полис ОМС.

В мае в московских клиник состоится ряд мероприятий для будущих мам. Женская консультация №3 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева приглашает беременных женщин 11 мая в 11:00 часов в Школу матерей, тема занятия: «Преодоление страхов и тревог».

Молодые беременные часто бояться предстоящих родов, не зная, как себя вести а родильном зале, что делать, как они себя будут чувствовать. 14 мая в 13:00 в женской консультации №2 при Городской клинической больнице им. В. В. Вересаева специалисты расскажут будущим мамочкам, как правильно подготовиться к родам, как дышать при родах.

В дни открытых дверей будущие мамы и их родственники могут выбрать роддом, в котором появится долгожданный малыш. Выбрать клинику просто, ведь родильные отделения откроют двери для всех желающих. Например, в роддоме при Городской клинической больнице № 40 12 мая с 09:00 до 15:00 часов гости смогут пройти с экскурсией по родильному дому. В отделениях посетители познакомятся с акушерами-гинекологами, неонатологами и психологом. Они не только смогут задать врачам вопросы по предстоящим родам и обезболиванию, но и оценить условия в стандартных и семейных послеродовых палатах, индивидуальных боксах для родов. Подобные экскурсии состоятся 17 мая, 24 мая в городской клинической больнице им. В. П. Демихова, 24 мая в городской клинической больнице им. Е. О. Мухина, 25 мая в Родильном доме при городской клинической больнице им. В. В. Вересаева. Перечень всех мероприятий смотрите на сайте Департамента здравоохранения Москвы

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