В Дамаске обстреляли жилую высотку

"Девятого мая боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Хаджар-Аль-Асвад подвергли минометному обстрелу высотное здание в столичном квартале Аль-Маджа. Погибло два и ранено тринадцать мирных жителей. Среди них есть маленькие дети", — заявил Евтушенко.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>