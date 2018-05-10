Пентагон: череда ошибок стала причиной гибели спецназовцев США в Нигере осенью 2017 года

ВАШИНГТОН, 10 мая. / ТАСС /. Четыре американских спецназовца погибли в Нигере в октябре 2017 года из-за серии ошибочных решений и отклонений от установленных правил. Это отметили в четверг на специально проведенном брифинге для журналистов представители Пентагона , которые обнародовали итоги завершенного расследования.

"Расследование выявило индивидуальные, организационные и институционные ошибки и отклонения от правил, которые способствовали трагическим событиям, произошедшим 4 октября 2017 года.

Это не была какая-то одна ошибка", — говорится в распространенном отчете.

Минобороны сочло возможным опубликовать всего восемь страниц из 180-страничного отчета. Как рассказал журналистам руководитель следственной группы генерал-майор Роджер Клотиер, расследование проводилось с октября 2017 года по январь текущего, были опрошены 143 свидетеля. «Опросили всех, кого мы смогли найти», — заметил он.

Отряд, состоящий из 12 спецназовцев США и свыше 30 военнослужащих Нигера, попал в засаду у селения Тонго-Тонго, находящегося в 32 км к югу от границы с Мали . Огонь по ним из автоматов, пулеметов, гранатометов и минометов открыли примерно 100 боевиков местной исламистской группировки, связанной с "Исламским государством" (запрещена в РФ ). Спецназовцы запросили поддержку с воздуха только спустя 53 минуты после начала боя.

"Два французских «Миража» прилетели через 47 минут, но они не смогли нанести удар, так как трудно было разобраться с ситуацией на земле", — сказал Клотиер. Тем не менее они на низкой высоте четыре раза пролетели над боевиками, что вынудило последних прекратить стрельбу и отступить, добавил он.

Спецназовцы сражались «храбро», никто из них не был захвачен боевиками, подчеркнул Клотиер. Погибли сержанты Джеремайя Джонсон, Брайан Блэк, Дастин Райт, Ла Дэвид Джонсон. Ранения получили командир группы капитан Майкл Перозени и сержант Брент Бартелс.

Ошибки и отклонения

Как указывается в отчете, Перозени и еще один армейский капитан, который участвовал в планировании этой операции, неправильно проинформировали вышестоящее начальство, в чем заключалась миссия. Они сообщили, что группа будет сопровождать местных военнослужащих для оценки обстановки в районе, граничащем с Мали, и встретится с вождями племен. На самом деле, как потом выяснилось, спецназовцы получили информацию о том, что там скрывается главарь исламистской группировки Дондон Шефу, и намеревались его захватить.

"Вышестоящее командование не было осведомлено об истинной цели этой миссии", — отметил Клотиер. В противном случае, продолжил генерал-майор, эта операция планировалась бы и утверждалась на более высоком уровне и с привлечением больших сил и техники.

Среди других отклонений от правил упоминается в том числе тот факт, что группа была составлена из военнослужащих разных подразделений, которые перед выдвижением на задание не провели «тренировки для отработки слаженности действий как единой боевой команды». Кроме того, не были проведены тренировки по отработке совместных действий с военнослужащими Нигера.

По словам независимых экспертов, в отчете нет ответов на ряд ключевых вопросов, в частности, почему спецназовцы вызвали на помощь авиацию только спустя почти час после начала боя, и кто понесет ответственность за случившееся.

На спецбрифинге глава Африканского командования ВС США генерал Томас Валдхаузер заверил, что «уроки из этого инцидента извлечены». Дано указание пересмотреть методику подготовки войск специального назначения, процедуры планирования и утверждения операций.

По данным Пентагона, численность американских военнослужащих в Нигере возросла за последние несколько лет до 800 человек.