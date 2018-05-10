Злобин: На Россию вновь смотрят как на страну, зажимающую своих творцов

Думаю, здесь, как раз, нужно принять закон, обратный «закону Димы Яковлева», и разрешить иностранцам усыновлять и удочерять, а затем вывозить из страны тех, кто вмешивается в российские выборы. Тогда наступит полный политический порядок.

Топ-2: США готовятся ввести новые санкции против Ирана Николай Злобин: После выхода из ядерной сделки, США готовятся ввести новые санкции против Ирана. Об этом рассказала официальный представитель администрации американского президента Сара Сандерс

Интересно, что американцы выходят из ядерной сделки, потому, что не верят Ирану, не верят в то, что эта страна не производит ядерное оружие. Получается, что Россия верит Ирану, и у Москвы и Вашингтона есть разный подход к тому, насколько можно доверять этой стране. Интересно, кто же, в конечном счете, окажется прав?

У меня эта новость вызывает ощущение некого дежавю и напоминает времена, когда некоторое советские писатели, художники, документалисты и режиссеры сидели в тюрьмах, а на Западе их работы получали премии и огромное количество пиара. И. в этом смысле, мне кажется, что это не очень хорошая тенденция: у России опять создается имидж страны, которая зажимает своих творческих лидеров.

Топ-4: В ГД внесен законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции Николай Злобин: В Госдуму внесен законопроект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Я думаю, что здесь нужно идти до конца и вообще запретить несовершеннолетним выходить на улицу после десяти вечера, ввести комендантский час, или вообще запретить участвовать в несанкционированных акциях всем, и несовершеннолетним и совершеннолетним. Вот тогда будет настоящий рай! А если серьезно, мне кажется, что это очень смешной законопроект.

Топ-5: Лукашенко запретил белорусским ветеранам умирать раньше себя Николай Злобин: Президент Белоруссии Александр Лукашенко , обращаясь к ветеранам Великой Отечественной войны, не разрешил им умирать раньше него. Об этом он попросил во время общения с фронтовиками сразу после завершения официальной церемонии возложения цветов на площади Победы в Минске

На мой взгляд, это замечательный вариант для ветеранов Великой Отечественной Войны в Белоруссии, потому что теперь им просто обеспечена вечная жизнь.

Топ-6: В Техасе изобрели лекарство от алкоголизма Николай Злобин: Учёные из Университета Техаса заявили о создании лекарства, которое помогает избавиться от алкогольной зависимости. Его первые испытания уже прошли и помогли заблокировать тягу к спиртному у червей и крыс при помощи воздействия синтезированным веществом на цепочку нейронов.

В этой новости мне интересно, как ученые из Техаса смогли приучить червей и крыс к употреблению спиртного, да еще и так, чтобы у них выработалась тяга к алкоголю? Этот опыт, на мой взгляд, обязательно нужно изучить.

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