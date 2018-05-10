Активисты спасли медведя, оставшегося без передних лап

Активисты вьетнамского движения за права животных «Четыре лапы» освободили из браконьерского плена гималайскую медведицу, которую злоумышленники оставили без передних лап Хай Чан («Две лапы»), как ее теперь зовут, 10 лет прожила в клетке на так называемой желчной ферме. Все это время браконьеры добывали ее желчь, а однажды отрубили ей передние лапы, которые пользуются спросом на рынке китайской медицины.

Вызволить ее из клетки удалось активистам движения «Четыре лапы». Теперь медведице ничего не угрожает, она находится под надзором ветеринаров в провинции Нинь Бинь, в двух часах езды к югу от Ханоя

Желчь живого медведя все еще используется в восточной медицине, хотя ее добыча во Вьетнаме запрещена с 2005 года. В июле правительство Вьетнама подписало соглашение о сотрудничестве с активистами, чтобы закрыть все медвежьи фермы и до 2020 года освободить оставшиеся 1000 медведей, застрявших в неволе.

Источник: VnExpress