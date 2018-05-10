Цены HTC U12+ стали известны?

Анонс грядущего флагмана HTC U12+ состоится 23 мая 2018 года. И периодически в Сети появляются дополнительные предполагаемые подробности о нем. Сколько будет стоить предстоящий к выпуску премиальный девайс, о котором многим уже не раз приходилось слышать? Вероятный ответ на этот вопрос, интересующий многих пользователей, уже появился в Сети.

В заметке Ро (Ro), опубликованной ресурсом gsmarena.com со ссылкой на сообщение eprice.com.tw, были названы вероятные цены различных вариантов U12+.

Согласно рассматриваемому сообщению, версия с 64-гигабайтным встроенным накопителем будет стоить приблизительно от 734 до 768 долларов США (в эквиваленте). Цена модели U12+, которую оснастят 128-гигабайтным встроенным накопителем, будет примерно эквивалентна 801-834 долларам США.

Ценители продуктов HTC надеются, что технические характеристики и функциональность новинки, а также поддержка ею технологии быстрой зарядки Quick Charge 4+ сделают девайс достойным предложением на рынке даже на фоне других ярких флагманов.

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