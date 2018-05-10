Ещё
Цены HTC U12+ стали известны?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены HTC U12+ стали известны? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Анонс грядущего флагмана HTC U12+ состоится 23 мая 2018 года. И периодически в Сети появляются дополнительные предполагаемые подробности о нем. Сколько будет стоить предстоящий к выпуску премиальный девайс, о котором многим уже не раз приходилось слышать? Вероятный ответ на этот вопрос, интересующий многих пользователей, уже появился в Сети.
В заметке Ро (Ro), опубликованной ресурсом gsmarena.com со ссылкой на сообщение eprice.com.tw, были названы вероятные цены различных вариантов U12+.
Согласно рассматриваемому сообщению, версия с 64-гигабайтным встроенным накопителем будет стоить приблизительно от 734 до 768 долларов США (в эквиваленте). Цена модели U12+, которую оснастят 128-гигабайтным встроенным накопителем, будет примерно эквивалентна 801-834 долларам США.
Ценители продуктов HTC надеются, что технические характеристики и функциональность новинки, а также поддержка ею технологии быстрой зарядки Quick Charge 4+ сделают девайс достойным предложением на рынке даже на фоне других ярких флагманов.
Обсудить грядущий HTC U12+ и другие Android-флагманы читатели могут в Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Nexus 4 (2012) получил поддержку Lineage OS 15.1 (Android 8.1 Oreo) Искусственный интеллект в Android P увеличит автономность вашего смартфона Видео: Как пользоваться режимом разработчика в Android
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил российский «Панцирь»537
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1084
Доллару решили положить конец209
Стал известен «высокий пост» для Кудрина128
Самойлова выступила в полуфинале «Евровидения»24
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение