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Меркель призвала Европу больше не рассчитывать на военную поддержку США
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Меркель призвала Европу больше не рассчитывать на военную поддержку США 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что Европа больше не может полагаться на военную защиту со стороны США, передает Bloomberg.
«Больше не будет такого, что США просто защитят нас. Пожалуй, Европе нужно взять свою судьбу в собственные руки», — сказала Меркель.
По словам лидера Германии, у «порога Европы» происходит множество крупных глобальных конфликтов. Она также выразила обеспокоенность тем, что из-за Сирии может начаться война между Ираном и Израилем. По ее словам, несмотря на то, что страны-члены ЕС достигли определенного прогресса в рамках сотрудничества в сфере обороны, эти усилия остаются «в зачаточном состоянии».
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Он добавил, что ранее отмененные из-за сделки санкции США в отношении Ирана будут возобновлены. Кроме того, Трамп анонсировал введение «высочайшего уровня экономических санкций».
Франция, Германия и Великобритания заявили, что будут продолжать придерживаться данной сделки. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выход США из сделки является нарушением резолюции Совбеза ООН. По словам дипломата, отмена санкций Совбеза ООН в отношении Ирана не подлежит пересмотру.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году между несколькими странами: под ней, кроме самого Ирана, подписались Россия, США, Британия, Китай, Германия и Франция. В рамках сделки Иран отказался от развития военной ядерной программы в обмен на постепенную отмену международных экономических санкций.
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