Меркель призвала Европу больше не рассчитывать на военную поддержку США

«Больше не будет такого, что США просто защитят нас. Пожалуй, Европе нужно взять свою судьбу в собственные руки», — сказала Меркель.

По словам лидера Германии, у «порога Европы» происходит множество крупных глобальных конфликтов. Она также выразила обеспокоенность тем, что из-за Сирии может начаться война между Ираном Израилем . По ее словам, несмотря на то, что страны-члены ЕС достигли определенного прогресса в рамках сотрудничества в сфере обороны, эти усилия остаются «в зачаточном состоянии».

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Он добавил, что ранее отмененные из-за сделки санкции США в отношении Ирана будут возобновлены. Кроме того, Трамп анонсировал введение «высочайшего уровня экономических санкций».