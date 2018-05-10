У ДК «Тольяттиазот» прошёл праздник, посвящённый Дню Победы

День, который в мировой истории навсегда останется великим. На площади ДК «Тольяттиазот» праздник Победы собрал жителей города и тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны — ветеранов. Их подвиги не забыты, героев чтят и благодарят за мирное небо над головой.

Война сплела между собой и множество судеб людей. Екатерина Семёновна и Александр Николаевич Алексеевы вместе уже 68 лет. Она ещё тринадцатилетней девочкой в годы сражений работала на военном заводе в Самаре . Муж совсем юным служил в разведке военно-морского флота. Ветераны о своей первой встрече вспоминают с теплотой.

"Он зашёл в магазин, и я понравилась ему. У меня сердце ёкнуло, он после этого ещё два года служил. Мы поженились с ним в 51-м году, 17 февраля. Живём до сих пор 68-й год", — делится ветеран.

О Великой Отечественной в День Победы говорят и в поэзии — стихотворения о кровопролитных боях, героях и подвигах советских солдат, которые стали достоянием словесного искусства. Акция объединяет людей уже второй год. Большое внимание празднику уделяет молодое поколение «Тольяттиазота».