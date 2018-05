Флаги и смешные наряды: фанаты собираются на второй полуфинал «Евровидения»

ЛИССАБОН , 10 мая — РИА Новости , Валерия Высокосова. Поклонники международного песенного конкурса «Евровидение» стекаются к лиссабонской арене Altice, где сегодня пройдет второй полуфинал смотра: представители разных стран стараются перещеголять друг друга в необычности нарядов, размахивают флагами и поют песни, передает корреспондент РИА Новости.

​"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Сегодня здесь состоится второй полуфинал конкурса — на сцену выйдут участники из 18 стран, в том числе России и Грузии. Поддержать их приехали поклонники со всего света — незадолго до начала концерта они начали собираться возле грандиозного здания в Парке Наций.

Люди в футболках с надписью All Aboard!, флагами разных стран в руках начали знакомиться и общаться еще в вагоне метро, который вез толпу людей к месту назначения. Фанаты из Австралии привлекали внимание сине-желто-зелеными кепками с рогами — англичанин с флагом Австралии в руках немедленно вступил с ними в беседу и выразил свое восхищение тем, что они проделали весь этот путь ради своей участницы.

Группа поддержки Ирландии в куртках, расшитых яркими пайетками, периодически начинала скандировать название своей страны. Впрочем, сегодня им беспокоиться не о чем, поскольку их представитель Райан О'Шоннеси уже в финале.

​На площадке перед ареной сложилась очень дружелюбная атмосфера — болельщики знакомились друг с другом, рассказывали о своих участниках, делились впечатлениями от выступлений.

"Мы каждый год приезжаем на «Евровидение», нам очень нравится этот конкурс", — рассказали РИА Новости представители нидерландской делегации. Они признались, что на этом смотре им также нравится Нетта из Израиля и Элени Форейре из Кипра . На концерт они надели яркие платья в цветах своего флага и традиционные костюмы.

"Надеюсь, наша страна выиграет. У нас же самая лучшая песня!" — отреагировала болельщица из Кипра. На полуфинал их группа укуталась в свои флаги.

Бурные эмоции у присутствующих вызвала делегация из Швеции, которая предпочла для этого вечера костюмы викингов. Они охотно фотографировались со всеми желающими и даже спели фрагмент песни Dance You Off, с которой выступает Бенджамин Ингроссо.

Россию во втором полуфинале представит Юлия Самойлова с песней I Won't Break. «Нам очень нравится Юля — ее искренность и непосредственность. Здорово, что ее мечта исполнилась, и она смогла приехать в Лиссабон. Жду не дождусь, чтобы увидеть ее номер на сцене — по-моему, это будет грандиозно», — поделилась с РИА Новости поклонница из России Екатерина.

