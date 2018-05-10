Соглашение о строительстве 2 путепроводов подписали в Московской области

Концессионное соглашение о строительстве двух путепроводов в городском округе Домодедово и Пушкинском районе подписали министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков и генеральный директор ООО «РФПИ Управление инвестициями — 14» Александр Чистяков , сообщается на сайте Минтранспорта региона.

«Путепровод в городском округе Домодедово будет расположен в микрорайоне Востряково, в Пушкинском районе новый путепровод появится в городском поселении Правдинский на автодороге Братовщина — Ельдигино — ММК — Герасимиха. Вместо существующих наземных переездов будут построены четырехполосные путепроводы через железнодорожные пути, что позволит значительно улучшить транспортную ситуацию, снизить время ожидания переезда через железнодорожные пути, а также уменьшить уровень аварийности в регионе», — сказал Тресков.

В нынешнем году планируется утвердить проекты планировки территории. Строительно-монтажные работы запланировали на 2019-2020 годы.