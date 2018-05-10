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Ферма под Рузой выбрасывает трупы телят у деревенских домов
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Ферма под Рузой выбрасывает трупы телят у деревенских домов 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Жители одной из подмосковных деревень оказались на грани эпидемии. Местная ферма, которая является поставщиком молока для известной марки, выбрасывает трупы телят прямо на улицу. Скот разлагается едва ли не у заборов домов.
Жители деревни Неверово подозревают, что фермеры за зиму устроили кладбище домашних животных. И это впоследствии может сильно отразиться на их здоровье.
Как сообщает телеканал Москва 24, в настоящий момент Роспотребнадзор выясняет, кто в ответе за трупы телят на улице.
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, люди решили поговорить с руководством фермы. Там пояснили, что компания, которая должна забирать трупы не работает из-за длинных майских праздников.
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