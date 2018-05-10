Ферма под Рузой выбрасывает трупы телят у деревенских домов

Жители одной из подмосковных деревень оказались на грани эпидемии. Местная ферма, которая является поставщиком молока для известной марки, выбрасывает трупы телят прямо на улицу. Скот разлагается едва ли не у заборов домов.

Жители деревни Неверово подозревают, что фермеры за зиму устроили кладбище домашних животных. И это впоследствии может сильно отразиться на их здоровье.

Как сообщает телеканал Москва 24, в настоящий момент Роспотребнадзор выясняет, кто в ответе за трупы телят на улице.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, люди решили поговорить с руководством фермы. Там пояснили, что компания, которая должна забирать трупы не работает из-за длинных майских праздников.