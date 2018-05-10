Гари Невилл поддержал возможный переезд Руни в Америку

”Я хорошо отнесся к его возвращению в «Эвертон», но обычно из таких камбэков ничего не получается. Мне кажется, что ему стоит попробовать что-то совершенно другое. У него есть 30-35 лет, и они пройдут очень быстро. Ему не повредит пережить новый опыт, почувствовать новую культуру и окружение, научиться новым вещам. В следующие пару лет ему предстоит принять важное решение о том, чем заняться после игровой карьеры”, — приводит слова Невилла Sky Sports.