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Гари Невилл поддержал возможный переезд Руни в Америку
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Гари Невилл поддержал возможный переезд Руни в Америку 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший защитник ”Манчестер Юнайтед” и сборной Англии Гари Невилл считает, что нападающему «Эвертона» Уэйну Руни стоит попробовать свои силы в МЛС. Ранее сообщалось, что Руни достиг принципиальной договоренности о переходе в американский клуб «Ди Си Юнайтед».
”Я хорошо отнесся к его возвращению в «Эвертон», но обычно из таких камбэков ничего не получается. Мне кажется, что ему стоит попробовать что-то совершенно другое. У него есть 30-35 лет, и они пройдут очень быстро. Ему не повредит пережить новый опыт, почувствовать новую культуру и окружение, научиться новым вещам. В следующие пару лет ему предстоит принять важное решение о том, чем заняться после игровой карьеры”, — приводит слова Невилла Sky Sports.
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