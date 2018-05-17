Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Китае

По меньшей мере семь человек погибли в результате аварии с участием микроавтобуса в провинции Гирин на северо-востоке Китая . Об этом сообщает CGTN. По информации телеканала, еще шестеро получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы. Инцидент произошел примерно в 5 утра по местному времени. Что привело к ДТП, еще выясняют сотрудники правоохранительных органов , однако пока известно, что транспортное средство столкнулось с самосвалом на пути из городского уезда Юйшу в город Чанчунь. Другие подробности случившегося не сообщаются.