Почти у цели: началось обустройство площадки для болельщиков чемпионата мира по футболу

На улице Косыгина, которая поведет к фан-зоне для болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на Воробьевых горах с экранами для трансляции матчей, продолжается ремонт асфальтобетонного покрытия. Корреспондент «ВМ» побывала на месте и узнала, как проходят работы.

В четверг, 10 мая, специалисты приступили к подготовке фан-зоны на Воробьевых горах. Сейчас там устанавливают дополнительные навигационные указатели, задающие направление движения болельщиков чемпионата мира по футболу к фан-зоне от станций метро и остановок общественного транспорта.

Кроме того, установки наружного освещения, расположенные вблизи Московского государственного университета имени Ломоносова , к 9 Мая привели в регламентное состояние.

Площадка рассчитана на 40 тысяч болельщиков. Она будет открываться за два часа до начала первого футбольного матча и закрываться после окончания последней игры. На ее территории будут фудкорт и информационный центр для туристов, а также новые точки доступа к беспроводной сети.

Помимо этого, организаторы планируют установить гигантский экран площадью 140 квадратных метров, который будет в прямом эфире транслировать футбольные матчи.

Территорию МГУ полностью закроют для прохода болельщиков. Университет будет работать в обычном режиме. Шумозащитную стену со звукоизоляцией из минеральной ваты установят от экранов к университету. Те, кому помешает шум болельщиков, смогут переехать в новое общежитие вуза на Мичуринском проспекте.

К чемпионату мира по футболу также планируется установить 230 указателей городской навигации и оформить девять тематических цветников. Самый крупный цветник на Волоколамском шоссе площадью 150 тысяч квадратных метров оформят в виде логотипа турнира.

В настоящее время ремонтируют участок от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Специалисты укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия.

— Все работы ведутся с частичным ограничением движения, — рассказывает начальник производственного комплекса Север ГБУ «Автомобильные дороги» Владимир Шульгин . — Для ремонта асфальтобетонного покрытия в этих объемах необходимо уложить 23 тысячи тонн щебеночно-мастичного асфальтобетонных смесей и более 3,5 тысячи песчаных асфальтобетонных смесей для ремонта тротуаров.

Протяженность всего объекта составляет 4,5 километра. Ремонт дороги на улице Косыгина — очень важная задача. Именно поэтому работы продолжаются в круглосуточном режиме.

— Сейчас трудятся 200 единиц техники и 150–200 рабочих, — уточняет Владимир Шульгин.

ГБУ «Автомобильные дороги» ремонтирует асфальтобетонное покрытие на 20 объектах улично-дорожной сети, их общая площадь составляет более 450 тысяч квадратных метров. Все это — маршруты следования команд-участниц и болельщиков к основным спортивным, транспортным и туристическим объектам, которые задействуют во время чемпионата мира по футболу.

Показывая, как проходят работы, Владимир Шульгин поясняет, что дорожное покрытие ремонтируют в несколько этапов. Сначала специалисты заменяют бордюрный камень, снимают уже существующее дорожное покрытие с помощью холодного фрезерования. Дальше проводится ремонт объектов люкового хозяйства, а также устраивается новое асфальтобетонное покрытие. И уже потом можно наносить дорожную разметку.

Специалисты используют асфальтобетонные смеси, чтобы ремонтные работы проходили наиболее эффективно.

— Завершены работы на восьми объектах вблизи главной спортивной арены «Лужники», — рассказывает Владимир Шульгин. — Среди них Фрунзенская набережная, Хамовнический Вал, улицы Лужники, Тимура Фрунзе и Савельева, дублер Хамовнического Вала, Большой Чудов переулок и Зубовский проезд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Работы на участке начались в конце апреля. В настоящее время специалисты ведут работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна. Ранее на объекте произвели замену почти 30 тысяч погонных метров бортового камня, а также отремонтировали объекты люкового хозяйства. Всего на улице Косыгина будет отремонтировано около 140 тысяч квадратных метров проезжей части, а также более 20 тысяч квадратных метров тротуара на территории прилегающей аллеи.

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