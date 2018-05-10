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Москвичи начали скупать подешевевшее жилье бизнес-класса
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Москвичи начали скупать подешевевшее жилье бизнес-класса 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Средняя цена лота в московских новостройках бизнес-класса снизилась за три года на 15 процентов — с 17,7 до 14 миллионов рублей. При этом спрос на жилье бизнес-класса вырос в семь раз. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Бон Тон», поступивших 10 мая в редакцию «Дома».
Средняя цена квадратного метра в квартирах бизнес-класса достигла к маю 2018 года 222 тысяч рублей, в апартаментах показатель составляет 245 тысяч рублей. Причиной снижения цен на жилье бизнес-класса стало уменьшение лотов в новых проектах. За три года средняя площадь квартир и апартаментов в сегменте снизилась с 77 до 69 квадратных метров.
Снижение бюджета покупки сопровождалось ростом покупательского интереса к квартирам и апартаментам бизнес-класса. По данным агентства, за три года спрос на жилье данного сегмента вырос в семь раз.
Согласно статистике компании «Азбука Жилья», в начале весны 2018 года средняя стоимость квадратного метра в ЖК бизнес-класса составляла 386 тысяч рублей, средняя стоимость лота — 43,8 миллиона рублей.
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