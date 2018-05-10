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Американец получил пулевое ранение и обвинил своего пса
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Американец получил пулевое ранение и обвинил своего пса 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ричард Рэмми из американского города Форт Додж, штат Айова, был доставлен в больницу с пулевым ранением. Об этом сообщает местное издание The Messenger.
По словам пострадавшего, в произошедшем виноват его пес. Рэмми рассказал, что играл с ним на диване, когда пес случайно прыгнул на пистолет.
"По-видимому, он случайно снял [пистолет] с предохранителя и, когда прыгнул обратно, его палец попал в спусковую скобу", — сказал пострадавший.
В этот момент пистолет выстрелил, и пуля попала американцу в ногу. Рэмми добавил, что поначалу не заметил ранения и стал искать, куда попала пуля. Когда он обратил внимание на кровь, то вызвал медиков.
Полиция подтвердила, что в момент выстрела американец находился дома только с псом. По данным издания, Рэмми доставили в больницу и выписали в тот же день.
Ранее сообщалось, что в США лошадь подала в суд на бывшего владельца.
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