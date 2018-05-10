Новый стартап поможет больным диабетом обходиться без лекарств

Основатель компании Trulia, занимающейся недвижимостью, не так давно заболел. После этого он излечился, а затем поставил перед собой задачу — помочь другим больным. Так появилась компания Virta Health, основанная Сами Инкиненом. Он заявляет, что его компания способна помочь больным диабетом второго типа без применения лекарственных средств.

Сами Инкинен активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, но это не спасло его от диагноза — предварительный диабет, предшественник основной болезни. Большую роль играет питание и генетика, так что даже спортсмены не застрахованы. Инкинен начал изучать все, что он может сделать для борьбы со своим недугом. Основой лечения стала диета, и она сработала.

Компания Virta Health была создана Сами Инкиненом для того, чтобы люди с диабетом второго типа могли получить доступ ко всем тем знаниям и инструментам, которые использовал сам Инкинен для лечения. Главным инструментом являются являются медицинские специалисты, с которыми клиенты компании могут общаться дистанционно с помощью текстового и видеочата.

Второй инструмент — кетогенная диета. Это низкоуглеродный режим питания. В него входят продукты с высоким содержанием жиров, такие как яйца, лосось, мясо и авокадо. Строго ограничиваются рис, картофель, хлеб, фрукты и сладости. Инкинен был в восторге от этой диеты.

Для доступа ко всем услугам Virta Health придется заплатить 500 долларов. Каждый дополнительный месяц лечения будет стоить 200 долларов. Жители США могут получить и бесплатный доступ при условии наличия медицинской страховки от работодателя.

За эти деньги специалисты Virta следят за тем, чтобы их пациенты поддерживали диету и вели здоровый образ жизни. Делают они это удаленно. Помогает ли это? Исследование показало, что через год 12% пациентов сократили использование инсулина и снизили свой вес. Другая группа, придерживающаяся классических способов лечения, не продемонстрировала изменений. Тем не менее исследование было профинансировано Virta Health и написано людьми, имеющими долю в компании, так что стоит относиться к нему критически.

И все же идея использовать кетогенную диету при заболевании диабетом не пришла из неоткуда. Некоторые исследования действительно подтверждают улучшение контроля за уровнем сахара в крови.