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The Flame in the Flood отдают бесплатно
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The Flame in the Flood отдают бесплатно 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Цифровой магазин Humble решил отправить всех желающих на водное путешествие по постапокалиптической Америке. В течение двух дней можно забрать бесплатно ключ для Steam-версии приключенческой выживалки The Flame in the Flood.
Девушка по имени Скаут и её пожилой пёс Эзоп отправляются на самодельном плоту вниз по реке, в поисках источника загадочного радиосигнала. По пути им будут встречаться как отдельные выжившие, так и заброшенные города. Игрокам придётся учиться обращаться с плотом, охотиться, готовить еду, очищать воду, тачать одёжки из шкур и отыскивать сухие места для ночлега. А благодаря процедурной генерации реки проделывать путешествие можно раз за разом, каждый раз попадая в другие ситуации.
В первые часы The Flame in the Flood очаровывает. Картинкой, музыкой, духом глухой американы (купите эту игру, и у вас на голове вырастет фланелевая рубашка), постоянными поисками и ощущением того, что вы и правда боретесь со стихией и постепенно понимаете, как ее победить. Притом не обязательно через поражения, как это обычно бывает в играх про выживание.
Поймал глистов — и не поймаешь снова
Обзор The Flame in the Flood
В комплекте с игрой магазин раздаёт скидки на 10% на подписку Humble Monthly. А те, кто оформят подписку до 1 июня, получат бесплатно Destiny 2 и несколько других игр.
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