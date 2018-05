The Flame in the Flood отдают бесплатно

Цифровой магазин Humble решил отправить всех желающих на водное путешествие по постапокалиптической Америке. В течение двух дней можно забрать бесплатно ключ для Steam-версии приключенческой выживалки The Flame in the Flood.

Девушка по имени Скаут и её пожилой пёс Эзоп отправляются на самодельном плоту вниз по реке, в поисках источника загадочного радиосигнала. По пути им будут встречаться как отдельные выжившие, так и заброшенные города. Игрокам придётся учиться обращаться с плотом, охотиться, готовить еду, очищать воду, тачать одёжки из шкур и отыскивать сухие места для ночлега. А благодаря процедурной генерации реки проделывать путешествие можно раз за разом, каждый раз попадая в другие ситуации.

В первые часы The Flame in the Flood очаровывает. Картинкой, музыкой, духом глухой американы (купите эту игру, и у вас на голове вырастет фланелевая рубашка), постоянными поисками и ощущением того, что вы и правда боретесь со стихией и постепенно понимаете, как ее победить. Притом не обязательно через поражения, как это обычно бывает в играх про выживание.

Поймал глистов — и не поймаешь снова

Обзор The Flame in the Flood

В комплекте с игрой магазин раздаёт скидки на 10% на подписку Humble Monthly. А те, кто оформят подписку до 1 июня, получат бесплатно Destiny 2 и несколько других игр.