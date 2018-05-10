В Ленобласти названы лидеры «Рейтинга 47» за 1 квартал 2018 года

Подведены итоги мониторинга деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области в первом квартале 2018 года.

Мониторинг проводится в соответствии с перечнем показателей оценки результативности деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области «Рейтинг 47», утвержденным постановлением Губернатора Ленинградской области от 12.03.2018 № 10-пг.

В группу с высоким уровнем эффективности по итогам I квартала 2018 вошли Приозерский, Выборгский, Лодейнопольский, Кингисеппский, Тихвинский и Киришский районы.

Как уже ранее писала редакция ivbg.ru, для оценки эффективности работы районных администраций и их руководителей в Ленинградской области введён «Рейтинг 47».

«Рейтинг 47» строится на основе комплексной оценки деятельности глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской области по семи приоритетным направлениям, в том числе: управление и финансы, управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным имуществом, экономика, социальная сфера, безопасность, ЖКХ, благоустройство.

В зависимости от результатов ранжирования для каждого отчетного периода экспертным способом осуществляется распределение районов (городского округа) по следующим группам эффективности: «Высокий уровень», «Удовлетворительный уровень», «Неудовлетворительный уровень».

С результатами рейтинга за первый и последующие кварталы можно ознакомиться здесь.