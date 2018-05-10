Ещё
В Россию незаконно ввезли около 11 тонн украинского сала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Россию незаконно ввезли около 11 тонн украинского сала 

Свободная пресса 2 часа назад
Россельхознадзор выявил незаконный ввоз на территорию РФ около 11 тонн сала из Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, 7 мая поступила информация от пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям об обнаружении на территории Воронежской области небезопасной подконтрольной госветнадзору продукции.
Незаконную продукцию завезли на КамАЗе. Общий вес сала составил 10975 килограммов. Кроме сала были обнаружены три мешка с семенами общим весом 75 килограммов. На мешках имелись маркировочные ярлыки на украинском языке.
В отношении владельца продукции составлен протокол об административном правонарушении.
Новости Украины: На Украине зарабатывают любыми путями
Свободная пресса: последние новости
Запад начал готовиться к свержению "режима Путина» Кремлёвский «штрафбат»: Рогозин, Шувалов, Дворкович Российский АПК: Гордеев задвигает разбогатевшего Ткачева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил российский «Панцирь»529
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1078
Доллару решили положить конец209
Стал известен «высокий пост» для Кудрина128
Самойлова выступила в полуфинале «Евровидения»22
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение