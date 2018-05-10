В Россию незаконно ввезли около 11 тонн украинского сала

Россельхознадзор выявил незаконный ввоз на территорию РФ около 11 тонн сала из Украины . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, 7 мая поступила информация от пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям об обнаружении на территории Воронежской области небезопасной подконтрольной госветнадзору продукции.

Незаконную продукцию завезли на КамАЗе. Общий вес сала составил 10975 килограммов. Кроме сала были обнаружены три мешка с семенами общим весом 75 килограммов. На мешках имелись маркировочные ярлыки на украинском языке.

В отношении владельца продукции составлен протокол об административном правонарушении.

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