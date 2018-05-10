Госдеп из Саратова назвал педофилами тех, кто вовлекает детей в митинги

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков в своём информационном канале назвал политическими педофилами тех, кто вовлекает детей при проведении митингов. По словам Панкова, все чаще и чаще навальновцы выводят на улицы детей. «