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Госдеп из Саратова назвал педофилами тех, кто вовлекает детей в митинги
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Госдеп из Саратова назвал педофилами тех, кто вовлекает детей в митинги 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков в своём информационном канале назвал политическими педофилами тех, кто вовлекает детей при проведении митингов.
По словам Панкова, все чаще и чаще навальновцы выводят на улицы детей. «
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